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2020-2021 Silivrispor, Modafen maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Silivrispor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Silivrispor, Modafen maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Silivrispor, Modafen ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Silivrispor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Silivrispor sahasında Modafen ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Silivrispor - Modafen maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Silivrispor - Modafen Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Sezer Yalçın(hakem), Şafak Nalbantoğlu(1. Yardımcı Hakem), Deniz Demirel(2. Yardımcı Hakem), Taner Çakır(dördüncü Hakem)

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 75. Gökhan Göksu, 6. Hakan Sayar, 4. Mehmet Albayrak, 35. Mücahit Karagöz, 22. Oğuz Yavuz, 37. Ömer Faruk Acı, 5. Sercan Besler, 17. Tufan Deniz Gelen

Yedekler
36. Berkcan İplikci, 55. Ardahan Gündoğdu, 23. Cankat Algür, 21. Hasan Demirkan, 70. Muhammet Sait Özvardar, 11. Murat Berk Çolak, 42. Şehmus Aslan

Teknik Sorumlu
Sertan Güriz

Goller
Şehmus Aslan,83.dk (f)

Kartlar
Kırmızı Kart Hakan Sayar 55.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Faruk Acı 69.dk, Gökhan Göksu 87.dk, Emre Sofuoğlu 82.dk

Oyuna Girenler
Şehmus Aslan 69.dk, Ardahan Gündoğdu 87.dk, Muhammet Sait Özvardar 82.dk

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
16. Reşat Şen, 4. Gökhan Çetinus, 21. Emin Kaan Arslan, 3. Hakan Özkan, 98. Mert Yamak, 6. Ceyhun Yelkenci, 20. Umut Uysal, 10. Ahmet Gündoğdu, 79. Tunahan Birinci, 80. Gökhan Karataş, 23. Fevzi Can Bozkuş

Yedekler
78. Berke Radar, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 88. Birol Yılmazer, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 25. Hakan Yağmurkaya, 19. Onur Demir

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fevzi Can Bozkuş 40.dk, Sarı Kart Efe Niyazi Kurtulmuş 81.dk

Oyundan Çıkanlar
Ceyhun Yelkenci 77.dk, Ahmet Gündoğdu 56.dk, Mert Yamak 69.dk, Tunahan Birinci 77.dk

Oyuna Girenler
Onur Demir 77.dk, Hakan Yağmurkaya 56.dk, Birol Yılmazer 69.dk, Efe Niyazi Kurtulmuş 77.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor8530114187
21954 Kelkit Bld.Spor10604128184
3Bursa Yıldırımspor9513146168
452 Orduspor FK10361169157
5Adıyaman 1954 SK8431117154
6Bayrampaşa84132011139
7Modafen841396133
8Bergama Belediyespor7331118123
9Düzcespor7331108122
10Alanya Kestelspor93331414120
11Siirt İl Özel İdare924381410-6
12Silivrispor1024481610-8
13Muğlaspor81346106-4
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor81349166-7
15Karaköprü Belediyespor71334126-8
16Sultanbeyli Bld.101275155-10
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

18.11.2020Alanya Kestelspor1-152 Orduspor FK
18.11.2020Silivrispor1-0Modafen
18.11.2020Siirt İl Özel İdare1-3Bergama Belediyespor
18.11.2020Kozan Spor FKP-PMuğlaspor
18.11.2020Karaköprü Belediyespor0-11954 Kelkit Bld.Spor
18.11.2020Bursa Yıldırımspor3-0Sultanbeyli Bld.
18.11.2020Bayrampaşa2-368 Aksaray Belediyespor
18.11.2020Adıyaman 1954 SK2-2Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.11.2020Kestelspor 52 Orduspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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