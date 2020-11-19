2020-2021 Silivrispor, Modafen maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Silivrispor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Silivrispor, Modafen ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Silivrispor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Silivrispor sahasında Modafen ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Silivrispor - Modafen maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Silivrispor - Modafen Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Sezer Yalçın(hakem), Şafak Nalbantoğlu(1. Yardımcı Hakem), Deniz Demirel(2. Yardımcı Hakem), Taner Çakır(dördüncü Hakem)
Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 75. Gökhan Göksu, 6. Hakan Sayar, 4. Mehmet Albayrak, 35. Mücahit Karagöz, 22. Oğuz Yavuz, 37. Ömer Faruk Acı, 5. Sercan Besler, 17. Tufan Deniz Gelen
Yedekler
36. Berkcan İplikci, 55. Ardahan Gündoğdu, 23. Cankat Algür, 21. Hasan Demirkan, 70. Muhammet Sait Özvardar, 11. Murat Berk Çolak, 42. Şehmus Aslan
Teknik Sorumlu
Sertan Güriz
Goller
Şehmus Aslan,83.dk (f)
Kartlar
Kırmızı Kart Hakan Sayar 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Faruk Acı 69.dk, Gökhan Göksu 87.dk, Emre Sofuoğlu 82.dk
Oyuna Girenler
Şehmus Aslan 69.dk, Ardahan Gündoğdu 87.dk, Muhammet Sait Özvardar 82.dk
Modafen İlk 11
16. Reşat Şen, 4. Gökhan Çetinus, 21. Emin Kaan Arslan, 3. Hakan Özkan, 98. Mert Yamak, 6. Ceyhun Yelkenci, 20. Umut Uysal, 10. Ahmet Gündoğdu, 79. Tunahan Birinci, 80. Gökhan Karataş, 23. Fevzi Can Bozkuş
Yedekler
78. Berke Radar, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 88. Birol Yılmazer, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 25. Hakan Yağmurkaya, 19. Onur Demir
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fevzi Can Bozkuş 40.dk, Sarı Kart Efe Niyazi Kurtulmuş 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Ceyhun Yelkenci 77.dk, Ahmet Gündoğdu 56.dk, Mert Yamak 69.dk, Tunahan Birinci 77.dk
Oyuna Girenler
Onur Demir 77.dk, Hakan Yağmurkaya 56.dk, Birol Yılmazer 69.dk, Efe Niyazi Kurtulmuş 77.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|8
|5
|3
|0
|11
|4
|18
|7
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|10
|6
|0
|4
|12
|8
|18
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|9
|5
|1
|3
|14
|6
|16
|8
|4
|52 Orduspor FK
|10
|3
|6
|1
|16
|9
|15
|7
|5
|Adıyaman 1954 SK
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|15
|4
|6
|Bayrampaşa
|8
|4
|1
|3
|20
|11
|13
|9
|7
|Modafen
|8
|4
|1
|3
|9
|6
|13
|3
|8
|Bergama Belediyespor
|7
|3
|3
|1
|11
|8
|12
|3
|9
|Düzcespor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|2
|10
|Alanya Kestelspor
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|12
|0
|11
|Siirt İl Özel İdare
|9
|2
|4
|3
|8
|14
|10
|-6
|12
|Silivrispor
|10
|2
|4
|4
|8
|16
|10
|-8
|13
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|8
|1
|3
|4
|9
|16
|6
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|7
|1
|3
|3
|4
|12
|6
|-8
|16
|Sultanbeyli Bld.
|10
|1
|2
|7
|5
|15
|5
|-10
|17
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
Fikstür
|18.11.2020
|Alanya Kestelspor
|1-1
|52 Orduspor FK
|18.11.2020
|Silivrispor
|1-0
|Modafen
|18.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|1-3
|Bergama Belediyespor
|18.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Muğlaspor
|18.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|18.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|18.11.2020
|Bayrampaşa
|2-3
|68 Aksaray Belediyespor
|18.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|2-2
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18.11.2020
|Kestelspor
|52 Orduspor FK