2020-2021 Silivrispor, Modafen maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Silivrispor, Modafen ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Silivrispor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Silivrispor sahasında Modafen ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Silivrispor - Modafen maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Silivrispor - Modafen Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sezer Yalçın(hakem), Şafak Nalbantoğlu(1. Yardımcı Hakem), Deniz Demirel(2. Yardımcı Hakem), Taner Çakır(dördüncü Hakem)

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

13. Alper Kağan Çakır, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 75. Gökhan Göksu, 6. Hakan Sayar, 4. Mehmet Albayrak, 35. Mücahit Karagöz, 22. Oğuz Yavuz, 37. Ömer Faruk Acı, 5. Sercan Besler, 17. Tufan Deniz Gelen



Yedekler

36. Berkcan İplikci, 55. Ardahan Gündoğdu, 23. Cankat Algür, 21. Hasan Demirkan, 70. Muhammet Sait Özvardar, 11. Murat Berk Çolak, 42. Şehmus Aslan



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz



Goller

Şehmus Aslan,83.dk (f)



Kartlar

Kırmızı Kart Hakan Sayar 55.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Faruk Acı 69.dk, Gökhan Göksu 87.dk, Emre Sofuoğlu 82.dk



Oyuna Girenler

Şehmus Aslan 69.dk, Ardahan Gündoğdu 87.dk, Muhammet Sait Özvardar 82.dk

Modafen

Modafen İlk 11

16. Reşat Şen, 4. Gökhan Çetinus, 21. Emin Kaan Arslan, 3. Hakan Özkan, 98. Mert Yamak, 6. Ceyhun Yelkenci, 20. Umut Uysal, 10. Ahmet Gündoğdu, 79. Tunahan Birinci, 80. Gökhan Karataş, 23. Fevzi Can Bozkuş



Yedekler

78. Berke Radar, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 88. Birol Yılmazer, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 25. Hakan Yağmurkaya, 19. Onur Demir



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Fevzi Can Bozkuş 40.dk, Sarı Kart Efe Niyazi Kurtulmuş 81.dk



Oyundan Çıkanlar

Ceyhun Yelkenci 77.dk, Ahmet Gündoğdu 56.dk, Mert Yamak 69.dk, Tunahan Birinci 77.dk



Oyuna Girenler

Onur Demir 77.dk, Hakan Yağmurkaya 56.dk, Birol Yılmazer 69.dk, Efe Niyazi Kurtulmuş 77.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 8 5 3 0 11 4 18 7 2 1954 Kelkit Bld.Spor 10 6 0 4 12 8 18 4 3 Bursa Yıldırımspor 9 5 1 3 14 6 16 8 4 52 Orduspor FK 10 3 6 1 16 9 15 7 5 Adıyaman 1954 SK 8 4 3 1 11 7 15 4 6 Bayrampaşa 8 4 1 3 20 11 13 9 7 Modafen 8 4 1 3 9 6 13 3 8 Bergama Belediyespor 7 3 3 1 11 8 12 3 9 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 10 Alanya Kestelspor 9 3 3 3 14 14 12 0 11 Siirt İl Özel İdare 9 2 4 3 8 14 10 -6 12 Silivrispor 10 2 4 4 8 16 10 -8 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 8 1 3 4 9 16 6 -7 15 Karaköprü Belediyespor 7 1 3 3 4 12 6 -8 16 Sultanbeyli Bld. 10 1 2 7 5 15 5 -10 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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