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2020-2021 Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sivas Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Sivas Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)

SİVAS BELEDİYE SPORSivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11
99. Yunus Emre Kırdal, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 22. Hüseyin Tokmak, 23. Abdullah Halman, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar

Yedekler
35. Necati Yılmaz, 9. Uğur Mustafa Türk, 15. Samet Almalı, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 20. Oğuzhan Karataş, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 70. Enes Kodaz

Teknik Sorumlu


Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Tokmak 68.dk, Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 78.dk, Sarı Kart Mehmet Fatih Ayık 84.dk

Oyundan Çıkanlar
Abdullah Halman 56.dk, Ozan Kılıçoğlu 87.dk, Ali Say 80.dk

Oyuna Girenler
Uğur Mustafa Türk 56.dk, Muhammet Mustafa Gundak 87.dk, Volkan Egri 80.dk

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 3. Hüseyin Öztürk, 54. Yasin Görkem Arslan

Yedekler
93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 77. Mehmet Zahit Çınar, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 99. Yusuf Yıldırım

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Berat Tosun 90+2.dk, Sarı Kart Hüseyin Öztürk 21.dk

Oyundan Çıkanlar
İbrahim Alan 80.dk, Yasin Görkem Arslan 90+1.dk, Mikail Koçak 80.dk

Oyuna Girenler
Yusuf Yıldırım 80.dk, Berat Tosun 90+1.dk, Recep Metin 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor108112182513
2Turgutluspor107031111210
3Van Spor10532138185
4Kırklarelispor1044293166
5Serik Belediyespor10442139164
6Etimesgut Belediyespor1044295164
7Sakaryaspor104421312161
81922 Konyaspor10424146148
9Karacabey Belediyespor104241310143
10Kırşehir Belediyespor942376141
11Tarsus İdman Yurdu93331513122
12Bodrumspor103251715112
13Mamak FK932471311-6
14Sivas Belediyespor92431313100
15Pendikspor10316141510-1
16Elazığspor10415131613-3
17Pazarspor8314121710-5
18Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
19Kastamonuspor1023510179-7
20Kardemir Karabükspor100193261-23

Fikstür

11.11.2020Başkent Akademi FK Pazarspor
14.11.2020Turgutluspor2-1Kastamonuspor
14.11.2020Sivas Belediyespor0-0Etimesgut Belediyespor
14.11.2020Serik Belediyespor0-3Eyüpspor
14.11.2020Pendikspor3-5Van Spor
14.11.2020Kardemir Karabükspor0-51922 Konyaspor
14.11.2020Elazığspor0-1Kırklarelispor
14.11.2020Bodrumspor2-1Karacabey Belediyespor
14.11.2020Bayburt Özel İdare SporP-PTarsus İdman Yurdu
14.11.2020Mamak FKP-PPazarspor
14.11.2020Kırşehir Belediyespor0-1Sakaryaspor


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