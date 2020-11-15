2020-2021 Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sivas Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
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Sivas Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)
Sivas Belediye Spor İlk 11
99. Yunus Emre Kırdal, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 22. Hüseyin Tokmak, 23. Abdullah Halman, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar
Yedekler
35. Necati Yılmaz, 9. Uğur Mustafa Türk, 15. Samet Almalı, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 20. Oğuzhan Karataş, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 70. Enes Kodaz
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Tokmak 68.dk, Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 78.dk, Sarı Kart Mehmet Fatih Ayık 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdullah Halman 56.dk, Ozan Kılıçoğlu 87.dk, Ali Say 80.dk
Oyuna Girenler
Uğur Mustafa Türk 56.dk, Muhammet Mustafa Gundak 87.dk, Volkan Egri 80.dk
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 3. Hüseyin Öztürk, 54. Yasin Görkem Arslan
Yedekler
93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 77. Mehmet Zahit Çınar, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 99. Yusuf Yıldırım
Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Berat Tosun 90+2.dk, Sarı Kart Hüseyin Öztürk 21.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Alan 80.dk, Yasin Görkem Arslan 90+1.dk, Mikail Koçak 80.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Yıldırım 80.dk, Berat Tosun 90+1.dk, Recep Metin 80.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|10
|8
|1
|1
|21
|8
|25
|13
|2
|Turgutluspor
|10
|7
|0
|3
|11
|11
|21
|0
|3
|Van Spor
|10
|5
|3
|2
|13
|8
|18
|5
|4
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|5
|Serik Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|6
|Etimesgut Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|16
|4
|7
|Sakaryaspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|8
|1922 Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|14
|8
|9
|Karacabey Belediyespor
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|14
|3
|10
|Kırşehir Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|14
|1
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|12
|Bodrumspor
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|11
|2
|13
|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|11
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|9
|2
|4
|3
|13
|13
|10
|0
|15
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|16
|Elazığspor
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|13
|-3
|17
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|18
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|19
|Kastamonuspor
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|9
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|1
|-23
Fikstür
|11.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Pazarspor
|14.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kastamonuspor
|14.11.2020
|Sivas Belediyespor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|14.11.2020
|Serik Belediyespor
|0-3
|Eyüpspor
|14.11.2020
|Pendikspor
|3-5
|Van Spor
|14.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-5
|1922 Konyaspor
|14.11.2020
|Elazığspor
|0-1
|Kırklarelispor
|14.11.2020
|Bodrumspor
|2-1
|Karacabey Belediyespor
|14.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|P-P
|Tarsus İdman Yurdu
|14.11.2020
|Mamak FK
|P-P
|Pazarspor
|14.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor