2020-2021 Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sivas Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sivas Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Oğuzhan Uğurlu(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)

Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

99. Yunus Emre Kırdal, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 22. Hüseyin Tokmak, 23. Abdullah Halman, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar



Yedekler

35. Necati Yılmaz, 9. Uğur Mustafa Türk, 15. Samet Almalı, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 20. Oğuzhan Karataş, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 70. Enes Kodaz



Teknik Sorumlu





Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Tokmak 68.dk, Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 78.dk, Sarı Kart Mehmet Fatih Ayık 84.dk



Oyundan Çıkanlar

Abdullah Halman 56.dk, Ozan Kılıçoğlu 87.dk, Ali Say 80.dk



Oyuna Girenler

Uğur Mustafa Türk 56.dk, Muhammet Mustafa Gundak 87.dk, Volkan Egri 80.dk

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 3. Hüseyin Öztürk, 54. Yasin Görkem Arslan



Yedekler

93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 77. Mehmet Zahit Çınar, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 99. Yusuf Yıldırım



Teknik Sorumlu

Taşkın Güngör



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Berat Tosun 90+2.dk, Sarı Kart Hüseyin Öztürk 21.dk



Oyundan Çıkanlar

İbrahim Alan 80.dk, Yasin Görkem Arslan 90+1.dk, Mikail Koçak 80.dk



Oyuna Girenler

Yusuf Yıldırım 80.dk, Berat Tosun 90+1.dk, Recep Metin 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 10 8 1 1 21 8 25 13 2 Turgutluspor 10 7 0 3 11 11 21 0 3 Van Spor 10 5 3 2 13 8 18 5 4 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 5 Serik Belediyespor 10 4 4 2 13 9 16 4 6 Etimesgut Belediyespor 10 4 4 2 9 5 16 4 7 Sakaryaspor 10 4 4 2 13 12 16 1 8 1922 Konyaspor 10 4 2 4 14 6 14 8 9 Karacabey Belediyespor 10 4 2 4 13 10 14 3 10 Kırşehir Belediyespor 9 4 2 3 7 6 14 1 11 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 12 Bodrumspor 10 3 2 5 17 15 11 2 13 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 14 Sivas Belediyespor 9 2 4 3 13 13 10 0 15 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 16 Elazığspor 10 4 1 5 13 16 13 -3 17 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 18 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 19 Kastamonuspor 10 2 3 5 10 17 9 -7 20 Kardemir Karabükspor 10 0 1 9 3 26 1 -23

Fikstür