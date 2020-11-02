2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Turgutluspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sivas Belediye Spor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Egemen Artun(hakem), Yakup Bulut(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Şahbaz(2. Yardımcı Hakem), Erdem Mertoğlu(dördüncü Hakem)

Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

35. Necati Yılmaz, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak



Yedekler

99. Yunus Emre Kırdal, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 21. Eyyüp Öztep, 23. Abdullah Halman, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 70. Enes Kodaz



Teknik Sorumlu





Goller

Ali Say,34.dk (p), Ali Say,49.dk (h), Burak Aydın,51.dk (f), Volkan Egri,75.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 8.dk, Sarı Kart Şevki Çınar 72.dk, Sarı Kart Mehmet Fatih Ayık 13.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Tokmak 78.dk, Ozan Kılıçoğlu 65.dk, Ali Say 65.dk, Burak Aydın 81.dk, Emre Şahin 81.dk



Oyuna Girenler

Cumhur Yılmaztürk 78.dk, Furkan Sağman 65.dk, Volkan Egri 65.dk, Uğur Mustafa Türk 81.dk, Abdullah Halman 81.dk

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

1. Fatih Demirlek, 4. Sinan Özkara, 8. Samet Günhan, 9. Muhammet Beşir, 10. Mithat Yaşar, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 23. Talha Yazgan, 45. Ferhat Katipoğlu, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 94. Burak Yılmaz



Yedekler

35. Can Sevinç, 5. Mert Özyıldırım, 7. Samed Hakan Kılıç, 28. Emre Nasuh, 64. Kenan Gürmen, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin



Teknik Sorumlu

Aydoğan Tunay



Goller

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Kartlar

Çift Sarı Kart Mehmet Kuruoğlu 43.dk, Sarı Kart Muhammed Rıdvan Özdemir 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Mithat Yaşar 65.dk, Samet Günhan 75.dk, Mutlu Aksu Doğan 75.dk, Sinan Özkara 54.dk, Burak Yılmaz 54.dk



Oyuna Girenler

Emre Keskin 65.dk, Emre Nasuh 75.dk, Okan Erdik 75.dk, Samed Hakan Kılıç 54.dk, Mert Özyıldırım 54.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

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