2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Turgutluspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sivas Belediye Spor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Egemen Artun(hakem), Yakup Bulut(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Şahbaz(2. Yardımcı Hakem), Erdem Mertoğlu(dördüncü Hakem)
Sivas Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak
Yedekler
99. Yunus Emre Kırdal, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 21. Eyyüp Öztep, 23. Abdullah Halman, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 70. Enes Kodaz
Teknik Sorumlu
Goller
Ali Say,34.dk (p), Ali Say,49.dk (h), Burak Aydın,51.dk (f), Volkan Egri,75.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 8.dk, Sarı Kart Şevki Çınar 72.dk, Sarı Kart Mehmet Fatih Ayık 13.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Tokmak 78.dk, Ozan Kılıçoğlu 65.dk, Ali Say 65.dk, Burak Aydın 81.dk, Emre Şahin 81.dk
Oyuna Girenler
Cumhur Yılmaztürk 78.dk, Furkan Sağman 65.dk, Volkan Egri 65.dk, Uğur Mustafa Türk 81.dk, Abdullah Halman 81.dk
Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 4. Sinan Özkara, 8. Samet Günhan, 9. Muhammet Beşir, 10. Mithat Yaşar, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 23. Talha Yazgan, 45. Ferhat Katipoğlu, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 94. Burak Yılmaz
Yedekler
35. Can Sevinç, 5. Mert Özyıldırım, 7. Samed Hakan Kılıç, 28. Emre Nasuh, 64. Kenan Gürmen, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin
Teknik Sorumlu
Aydoğan Tunay
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Çift Sarı Kart Mehmet Kuruoğlu 43.dk, Sarı Kart Muhammed Rıdvan Özdemir 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Mithat Yaşar 65.dk, Samet Günhan 75.dk, Mutlu Aksu Doğan 75.dk, Sinan Özkara 54.dk, Burak Yılmaz 54.dk
Oyuna Girenler
Emre Keskin 65.dk, Emre Nasuh 75.dk, Okan Erdik 75.dk, Samed Hakan Kılıç 54.dk, Mert Özyıldırım 54.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|8
|6
|1
|1
|16
|8
|19
|8
|2
|Turgutluspor
|8
|6
|0
|2
|8
|8
|18
|0
|3
|Serik Belediyespor
|8
|4
|3
|1
|12
|5
|15
|7
|4
|Kırşehir Belediyespor
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|14
|2
|5
|Sakaryaspor
|8
|3
|4
|1
|10
|6
|13
|4
|6
|Tarsus İdman Yurdu
|8
|3
|3
|2
|14
|11
|12
|3
|7
|Etimesgut Belediyespor
|8
|3
|3
|2
|7
|4
|12
|3
|8
|Van Spor
|8
|3
|3
|2
|5
|5
|12
|0
|9
|Karacabey Belediyespor
|8
|3
|2
|3
|8
|8
|11
|0
|10
|Mamak FK
|8
|3
|2
|3
|7
|10
|11
|-3
|11
|Kırklarelispor
|8
|2
|4
|2
|7
|3
|10
|4
|12
|1922 Konyaspor
|8
|3
|1
|4
|8
|5
|10
|3
|13
|Pendikspor
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|10
|2
|14
|Elazığspor
|8
|3
|1
|4
|11
|14
|10
|-3
|15
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|16
|Sivas Belediyespor
|7
|2
|3
|2
|13
|9
|9
|4
|17
|Bayburt Özel İdare Spor
|7
|3
|0
|4
|6
|8
|9
|-2
|18
|Kastamonuspor
|8
|1
|3
|4
|8
|15
|6
|-7
|19
|Bodrumspor
|8
|1
|2
|5
|9
|12
|5
|-3
|20
|Kardemir Karabükspor
|8
|0
|1
|7
|3
|20
|1
|-17
Fikstür
|31.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-3
|Sakaryaspor
|31.10.2020
|Elazığspor
|2-3
|Eyüpspor
|31.10.2020
|Bodrumspor
|1-2
|Pazarspor
|31.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|0-2
|1922 Konyaspor
|31.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-0
|Turgutluspor
|31.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|31.10.2020
|Serik Belediyespor
|1-1
|Kastamonuspor
|31.10.2020
|Pendikspor
|1-0
|Tarsus İdman Yurdu
|31.10.2020
|Mamak FK
|1-0
|Kırklarelispor
|31.10.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Kırklarelispor