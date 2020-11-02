2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Afjet Afyonspor 2 - 1 Niğde Anadolu / Maç Özeti2020-2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Manisaspor / Maç Özeti2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Kemerspor 2003 / Maç Özeti2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti2020-2021 1877 Alemdağ Spor 1 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Turgutluspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sivas Belediye Spor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi - Sivas - S

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Egemen Artun(hakem), Yakup Bulut(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Şahbaz(2. Yardımcı Hakem), Erdem Mertoğlu(dördüncü Hakem)

SİVAS BELEDİYE SPORSivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak

Yedekler
99. Yunus Emre Kırdal, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 21. Eyyüp Öztep, 23. Abdullah Halman, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 70. Enes Kodaz

Teknik Sorumlu


Goller
Ali Say,34.dk (p), Ali Say,49.dk (h), Burak Aydın,51.dk (f), Volkan Egri,75.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 8.dk, Sarı Kart Şevki Çınar 72.dk, Sarı Kart Mehmet Fatih Ayık 13.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Tokmak 78.dk, Ozan Kılıçoğlu 65.dk, Ali Say 65.dk, Burak Aydın 81.dk, Emre Şahin 81.dk

Oyuna Girenler
Cumhur Yılmaztürk 78.dk, Furkan Sağman 65.dk, Volkan Egri 65.dk, Uğur Mustafa Türk 81.dk, Abdullah Halman 81.dk

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 4. Sinan Özkara, 8. Samet Günhan, 9. Muhammet Beşir, 10. Mithat Yaşar, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 23. Talha Yazgan, 45. Ferhat Katipoğlu, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 94. Burak Yılmaz

Yedekler
35. Can Sevinç, 5. Mert Özyıldırım, 7. Samed Hakan Kılıç, 28. Emre Nasuh, 64. Kenan Gürmen, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin

Teknik Sorumlu
Aydoğan Tunay

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Çift Sarı Kart Mehmet Kuruoğlu 43.dk, Sarı Kart Muhammed Rıdvan Özdemir 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Mithat Yaşar 65.dk, Samet Günhan 75.dk, Mutlu Aksu Doğan 75.dk, Sinan Özkara 54.dk, Burak Yılmaz 54.dk

Oyuna Girenler
Emre Keskin 65.dk, Emre Nasuh 75.dk, Okan Erdik 75.dk, Samed Hakan Kılıç 54.dk, Mert Özyıldırım 54.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor8611168198
2Turgutluspor860288180
3Serik Belediyespor8431125157
4Kırşehir Belediyespor842275142
5Sakaryaspor8341106134
6Tarsus İdman Yurdu83321411123
7Etimesgut Belediyespor833274123
8Van Spor833255120
9Karacabey Belediyespor832388110
10Mamak FK832371011-3
11Kırklarelispor824273104
121922 Konyaspor831485103
13Pendikspor8314119102
14Elazığspor8314111410-3
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor723213994
17Bayburt Özel İdare Spor7304689-2
18Kastamonuspor81348156-7
19Bodrumspor81259125-3
20Kardemir Karabükspor80173201-17

Fikstür

31.10.2020Karacabey Belediyespor0-3Sakaryaspor
31.10.2020Elazığspor2-3Eyüpspor
31.10.2020Bodrumspor1-2Pazarspor
31.10.2020Bayburt Özel İdare Spor0-21922 Konyaspor
31.10.2020Sivas Belediyespor4-0Turgutluspor
31.10.2020Kırşehir Belediyespor1-0Van Spor
31.10.2020Serik Belediyespor1-1Kastamonuspor
31.10.2020Pendikspor1-0Tarsus İdman Yurdu
31.10.2020Mamak FK1-0Kırklarelispor
31.10.2020Kardemir Karabükspor0-0Etimesgut Belediyespor
01.11.2020Başkent Akademi FK Kırklarelispor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT