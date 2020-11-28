2020-2021 Somaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Somaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Somaspor ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Somaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Somaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı - Manisa stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Somaspor - Batman Petrol Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Soma Atatürk Stadı - Manisa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erdal Yılmaz(hakem), Ömer Lütfü Aydın(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şenkaya(2. Yardımcı Hakem), Alperen Değermenci(dördüncü Hakem)

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız, 77. Kadir Karış, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 17. Abdulkadir Çelik, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 41. Burak Balaban



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

91. Akın İsmail Köroğlu, 23. Mesut Saray, 5. Evren Kilarci, 4. Kadir Bilimlier, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 20. Berkant Şahin Kök, 22. Muhammed Ali Kol, 27. Abdulsamet Kırım, 8. Burak Özsoy



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 70. Rıfat Can Aslan, 11. Merdan Konuş, 19. Umut Çakar, 72. Veysel Karadağ, 25. Emre Kars, 45. Hüseyin Ergenç



Teknik Sorumlu

Özgür Vurur

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 10 7 3 0 17 5 24 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 11 6 4 1 16 3 22 13 3 Çatalcaspor 10 6 3 1 16 8 21 8 4 Karşıyaka 10 6 3 1 15 7 21 8 5 Şile Yıldızspor 11 5 4 2 15 12 19 3 6 Çarşambaspor 10 5 3 2 15 7 18 8 7 Esenler Erokspor 9 5 1 3 12 7 16 5 8 Isparta 32 Spor 9 4 3 2 14 9 15 5 9 Batman Petrolspor 10 4 2 4 10 11 14 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 11 3 4 4 10 12 13 -2 11 Altındağspor 9 3 2 4 6 8 11 -2 12 Erbaaspor 10 3 1 6 5 11 10 -6 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 9 3 1 5 8 11 10 -3 15 Arhavispor 9 1 1 7 5 17 4 -12 16 Cizrespor 10 0 3 7 5 22 3 -17 17 Yalovaspor 9 0 2 7 6 18 2 -12

Fikstür