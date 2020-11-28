2020-2021 Somaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Somaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Somaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Somaspor ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Somaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Somaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı - Manisa stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Somaspor - Batman Petrol Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı - Manisa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erdal Yılmaz(hakem), Ömer Lütfü Aydın(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şenkaya(2. Yardımcı Hakem), Alperen Değermenci(dördüncü Hakem)
Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız, 77. Kadir Karış, 90. Umut Koray Öz
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 17. Abdulkadir Çelik, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 41. Burak Balaban
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 23. Mesut Saray, 5. Evren Kilarci, 4. Kadir Bilimlier, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 20. Berkant Şahin Kök, 22. Muhammed Ali Kol, 27. Abdulsamet Kırım, 8. Burak Özsoy
Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 70. Rıfat Can Aslan, 11. Merdan Konuş, 19. Umut Çakar, 72. Veysel Karadağ, 25. Emre Kars, 45. Hüseyin Ergenç
Teknik Sorumlu
Özgür Vurur
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|10
|7
|3
|0
|17
|5
|24
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11
|6
|4
|1
|16
|3
|22
|13
|3
|Çatalcaspor
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|21
|8
|4
|Karşıyaka
|10
|6
|3
|1
|15
|7
|21
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|11
|5
|4
|2
|15
|12
|19
|3
|6
|Çarşambaspor
|10
|5
|3
|2
|15
|7
|18
|8
|7
|Esenler Erokspor
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|16
|5
|8
|Isparta 32 Spor
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|15
|5
|9
|Batman Petrolspor
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|13
|-2
|11
|Altındağspor
|9
|3
|2
|4
|6
|8
|11
|-2
|12
|Erbaaspor
|10
|3
|1
|6
|5
|11
|10
|-6
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|10
|-3
|15
|Arhavispor
|9
|1
|1
|7
|5
|17
|4
|-12
|16
|Cizrespor
|10
|0
|3
|7
|5
|22
|3
|-17
|17
|Yalovaspor
|9
|0
|2
|7
|6
|18
|2
|-12
Fikstür
|15.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Arhavispor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|28.11.2020
|Cizrespor
|0-2
|Osmaniyespor FK
|28.11.2020
|Somaspor
|1-1
|Batman Petrolspor
|28.11.2020
|Çarşambaspor
|1-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|28.11.2020
|Çatalcaspor
|0-0
|Altındağspor
|28.11.2020
|Gölcükspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|28.11.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Erbaaspor