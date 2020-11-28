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2020-2021 Somaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Somaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Somaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Somaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Somaspor ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  11. hafta maçında Somaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Somaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı - Manisa stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Somaspor - Batman Petrol Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdal Yılmaz(hakem), Ömer Lütfü Aydın(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şenkaya(2. Yardımcı Hakem), Alperen Değermenci(dördüncü Hakem)

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız, 77. Kadir Karış, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 17. Abdulkadir Çelik, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 41. Burak Balaban

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 23. Mesut Saray, 5. Evren Kilarci, 4. Kadir Bilimlier, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 20. Berkant Şahin Kök, 22. Muhammed Ali Kol, 27. Abdulsamet Kırım, 8. Burak Özsoy

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 70. Rıfat Can Aslan, 11. Merdan Konuş, 19. Umut Çakar, 72. Veysel Karadağ, 25. Emre Kars, 45. Hüseyin Ergenç

Teknik Sorumlu
Özgür Vurur

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor107301752412
2İçel İdmanyurdu Spor116411632213
3Çatalcaspor10631168218
4Karşıyaka10631157218
5Şile Yıldızspor115421512193
6Çarşambaspor10532157188
7Esenler Erokspor9513127165
8Isparta 32 Spor9432149155
9Batman Petrolspor10424101114-1
10Elazığ Karakoçan FK11344101213-2
11Altındağspor93246811-2
12Erbaaspor1031651110-6
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK931581110-3
15Arhavispor91175174-12
16Cizrespor100375223-17
17Yalovaspor90276182-12

Fikstür

15.11.2020Elazığ Belediyespor Isparta 32 Spor
28.11.2020Elazığ Karakoçan FK1-1Isparta 32 Spor
28.11.2020Arhavispor0-1Şile Yıldızspor
28.11.2020Cizrespor0-2Osmaniyespor FK
28.11.2020Somaspor1-1Batman Petrolspor
28.11.2020Çarşambaspor1-0İçel İdmanyurdu Spor
28.11.2020Çatalcaspor0-0Altındağspor
28.11.2020Gölcükspor0-2Esenler Erokspor
28.11.2020Yalovaspor0-1Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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