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2020-2021 Somaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Somaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Somaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Somaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Somaspor ve Çarşambaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  8. hafta maçında Somaspor sahasında Çarşambaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Somaspor - Çarşambaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

Somaspor - Çarşambaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Emre Korkmaz(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Melih Tan(2. Yardımcı Hakem), Metin Ataş(dördüncü Hakem)

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 10. Nurettin Çağlar, 11. Emre Tekin Pınar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
50. Arda Ünal, 9. Muhammed Öztürk, 19. Eren Yeşil, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız, 77. Kadir Karış

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Goller
Uğur Can,24.dk (h), Nurettin Çağlar,84.dk (p), Muhammed Öztürk,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Nurettin Çağlar 45+1.dk, Çift Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 82.dk, Sarı Kart Özcan Aydın 14.dk

Oyundan Çıkanlar
Nurettin Çağlar 89.dk, Umut Koray Öz 75.dk, Uğur Can 89.dk, Özcan Aydın 75.dk, Emre Tekin Pınar 64.dk

Oyuna Girenler
Kadir Karış 89.dk, Eren Yeşil 75.dk, Yasin Yıldız 89.dk, Ali Akkuş 75.dk, Muhammed Öztürk 64.dk

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 4. Kaan Dorak, 5. Oğuzhan Yıldırım, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can

Yedekler
25. Akın Demirtaş, 6. Mete Han Genç, 34. Ömer Can Ahenk, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş

Teknik Sorumlu
Kenan Yelek

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 70.dk, Sarı Kart Kaan Dorak 82.dk, Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 56.dk, Sarı Kart Abdulsamet Can 21.dk, Sarı Kart Kemal Sabri Bayraktar 40.dk, Sarı Kart Selahattin Seyhun 82.dk

Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 75.dk, Murat Kürüm 79.dk, Abdulsamet Can 89.dk

Oyuna Girenler
Ömer Can Ahenk 75.dk, Mete Han Genç 79.dk, Metin Karakan 89.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka7520146178
3Çatalcaspor7511147167
4İçel İdmanyurdu Spor743091158
5Esenler Erokspor8413107133
6Şile Yıldızspor8341119132
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor7322116115
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK82248118-3
11Gölcükspor8224478-3
12Altındağspor7214387-5
13Arhavispor61145124-7
14Erbaaspor71153104-7
15Osmaniyespor FK6204686-2
16Cizrespor70343143-11
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

12.11.2020Osmaniyespor FK2-0Gölcükspor
12.11.2020Somaspor3-0Çarşambaspor
12.11.2020KarşıyakaP-PArhavispor
12.11.2020İçel İdmanyurdu Spor0-0Cizrespor
12.11.2020Erbaaspor0-2Esenler Erokspor
12.11.2020Batman Petrolspor0-2Çatalcaspor
12.11.2020Altındağspor1-0Elazığ Belediyespor
12.11.2020Şile Yıldızspor2-1Yalovaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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