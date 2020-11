2020-2021 Somaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Somaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Somaspor ve Çarşambaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Somaspor sahasında Çarşambaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Somaspor - Çarşambaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. Somaspor - Çarşambaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Korkmaz(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Melih Tan(2. Yardımcı Hakem), Metin Ataş(dördüncü Hakem)

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 10. Nurettin Çağlar, 11. Emre Tekin Pınar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

50. Arda Ünal, 9. Muhammed Öztürk, 19. Eren Yeşil, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız, 77. Kadir Karış



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

Uğur Can,24.dk (h), Nurettin Çağlar,84.dk (p), Muhammed Öztürk,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Nurettin Çağlar 45+1.dk, Çift Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 82.dk, Sarı Kart Özcan Aydın 14.dk



Oyundan Çıkanlar

Nurettin Çağlar 89.dk, Umut Koray Öz 75.dk, Uğur Can 89.dk, Özcan Aydın 75.dk, Emre Tekin Pınar 64.dk



Oyuna Girenler

Kadir Karış 89.dk, Eren Yeşil 75.dk, Yasin Yıldız 89.dk, Ali Akkuş 75.dk, Muhammed Öztürk 64.dk

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 4. Kaan Dorak, 5. Oğuzhan Yıldırım, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can



Yedekler

25. Akın Demirtaş, 6. Mete Han Genç, 34. Ömer Can Ahenk, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 70.dk, Sarı Kart Kaan Dorak 82.dk, Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 56.dk, Sarı Kart Abdulsamet Can 21.dk, Sarı Kart Kemal Sabri Bayraktar 40.dk, Sarı Kart Selahattin Seyhun 82.dk



Oyundan Çıkanlar

Veysel Kılıç 75.dk, Murat Kürüm 79.dk, Abdulsamet Can 89.dk



Oyuna Girenler

Ömer Can Ahenk 75.dk, Mete Han Genç 79.dk, Metin Karakan 89.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 3 Çatalcaspor 7 5 1 1 14 7 16 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 7 4 3 0 9 1 15 8 5 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 6 Şile Yıldızspor 8 3 4 1 11 9 13 2 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 7 3 2 2 11 6 11 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 8 2 2 4 8 11 8 -3 11 Gölcükspor 8 2 2 4 4 7 8 -3 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 14 Erbaaspor 7 1 1 5 3 10 4 -7 15 Osmaniyespor FK 6 2 0 4 6 8 6 -2 16 Cizrespor 7 0 3 4 3 14 3 -11 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

Fikstür