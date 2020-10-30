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2020-2021 Somaspor, Çatalcaspor maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Somaspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Somaspor, Çatalcaspor maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Somaspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Somaspor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  6. hafta maçında Somaspor sahasında Çatalcaspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Somaspor - Çatalcaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Metin Ateş(hakem), Çağrı Ateş(1. Yardımcı Hakem), Ulaş Çelik(2. Yardımcı Hakem), Murat Doğan(dördüncü Hakem)

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 25. Mustafa Şengül, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 11. Emre Tekin Pınar, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 41. Burak Balaban, 45. Ali Akkuş

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Goller
Muhammed Öztürk,7.dk (f), Emre Tekin Pınar,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Enes Bayır 22.dk, Sarı Kart Mustafa Şengül 33.dk

Oyundan Çıkanlar
Hakan Çakır 90+3.dk, Umut Koray Öz 88.dk, Uğur Can 46.dk, Özcan Aydın 73.dk, Muhammed Öztürk 73.dk

Oyuna Girenler
Abdullah Kasap 90+3.dk, Erkul Küçük 88.dk, Eren Yeşil 46.dk, Ali Akkuş 73.dk, Emre Tekin Pınar 73.dk

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 97. Mustafa Çoşkun

Yedekler
1. Ökkeş Can Karakurt, 3. Anıl Kılıç, 6. İsa Türk, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 22. Burak Yamaç, 99. Yusuf Atasoy

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
Ali Zorlu,30.dk (k)

Kartlar
Sarı Kart Bora Yelken 67.dk, Sarı Kart Ali Zorlu 59.dk, Sarı Kart Önder Akdağ 49.dk, Sarı Kart Barış Dillioğlu 59.dk

Oyundan Çıkanlar
Bora Yelken 74.dk, Ramiz Ok 74.dk, Önder Akdağ 74.dk, Mustafa Çoşkun 35.dk, Ahmet Batuhan Akyüz 64.dk

Oyuna Girenler
Burak Yamaç 74.dk, İsa Türk 74.dk, Alihan Bel 74.dk, Muhammet Yılmaz 35.dk, Yusuf Atasoy 64.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka6510135168
2Somaspor6420104146
3Çatalcaspor5401116125
4Batman Petrolspor640285123
5Çarşambaspor6321113118
6İçel İdmanyurdu Spor532061115
7Isparta 32 Spor62229782
8Elazığ Karakoçan FK62226680
9Esenler Erokspor62136670
10Şile Yıldızspor6141567-1
11Gölcükspor6123355-2
12Erbaaspor5113364-3
13Arhavispor51135104-5
14Altındağspor5113274-5
15Yalovaspor60245122-7
16Cizrespor50143141-11
17Osmaniyespor FK4103363-3

Fikstür

28.10.2020Altındağspor0-1Esenler Erokspor
28.10.2020Osmaniyespor FK1-2Isparta 32 Spor
29.10.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Elazığ Belediyespor
29.10.2020Batman Petrolspor1-0Yalovaspor
29.10.2020Karşıyaka5-1Cizrespor
29.10.2020Çarşambaspor5-0Arhavispor
29.10.2020Somaspor3-0Çatalcaspor
29.10.2020Şile Yıldızspor0-0Gölcükspor


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