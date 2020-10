2020-2021 Somaspor, Çatalcaspor maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Somaspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Somaspor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 6. hafta maçında Somaspor sahasında Çatalcaspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Somaspor - Çatalcaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Metin Ateş(hakem), Çağrı Ateş(1. Yardımcı Hakem), Ulaş Çelik(2. Yardımcı Hakem), Murat Doğan(dördüncü Hakem)

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 25. Mustafa Şengül, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 11. Emre Tekin Pınar, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 41. Burak Balaban, 45. Ali Akkuş



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

Muhammed Öztürk,7.dk (f), Emre Tekin Pınar,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Enes Bayır 22.dk, Sarı Kart Mustafa Şengül 33.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakan Çakır 90+3.dk, Umut Koray Öz 88.dk, Uğur Can 46.dk, Özcan Aydın 73.dk, Muhammed Öztürk 73.dk



Oyuna Girenler

Abdullah Kasap 90+3.dk, Erkul Küçük 88.dk, Eren Yeşil 46.dk, Ali Akkuş 73.dk, Emre Tekin Pınar 73.dk

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 97. Mustafa Çoşkun



Yedekler

1. Ökkeş Can Karakurt, 3. Anıl Kılıç, 6. İsa Türk, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 22. Burak Yamaç, 99. Yusuf Atasoy



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

Ali Zorlu,30.dk (k)



Kartlar

Sarı Kart Bora Yelken 67.dk, Sarı Kart Ali Zorlu 59.dk, Sarı Kart Önder Akdağ 49.dk, Sarı Kart Barış Dillioğlu 59.dk



Oyundan Çıkanlar

Bora Yelken 74.dk, Ramiz Ok 74.dk, Önder Akdağ 74.dk, Mustafa Çoşkun 35.dk, Ahmet Batuhan Akyüz 64.dk



Oyuna Girenler

Burak Yamaç 74.dk, İsa Türk 74.dk, Alihan Bel 74.dk, Muhammet Yılmaz 35.dk, Yusuf Atasoy 64.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 6 5 1 0 13 5 16 8 2 Somaspor 6 4 2 0 10 4 14 6 3 Çatalcaspor 5 4 0 1 11 6 12 5 4 Batman Petrolspor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 6 İçel İdmanyurdu Spor 5 3 2 0 6 1 11 5 7 Isparta 32 Spor 6 2 2 2 9 7 8 2 8 Elazığ Karakoçan FK 6 2 2 2 6 6 8 0 9 Esenler Erokspor 6 2 1 3 6 6 7 0 10 Şile Yıldızspor 6 1 4 1 5 6 7 -1 11 Gölcükspor 6 1 2 3 3 5 5 -2 12 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Arhavispor 5 1 1 3 5 10 4 -5 14 Altındağspor 5 1 1 3 2 7 4 -5 15 Yalovaspor 6 0 2 4 5 12 2 -7 16 Cizrespor 5 0 1 4 3 14 1 -11 17 Osmaniyespor FK 4 1 0 3 3 6 3 -3

Fikstür