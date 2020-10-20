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2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sultanbeyli Belediye Spor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdal Yılmaz(hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ziya Aras(dördüncü Hakem)

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 5. Serhat Yeşilördek, 9. Okan Demir, 10. Bünyamin Küçükosman, 22. Emrah Günden, 25. Taner Yıldız, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 61. Uğurcan Arslantürk, 72. İlke Nelik, 88. Furkan Korkut

Yedekler
33. Ahmet Çolak, 4. Mustafa Minnet, 7. Ahmet Emin Aksakal, 11. Samet Bulut, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 98. Muhammet Ali Semiz, 99. Yusuf Oyit

Teknik Sorumlu


Goller
Bünyamin Küçükosman,90+1.dk (p)

Kartlar
Kırmızı Kart Uğurcan Arslantürk 85.dk, Sarı Kart İhsan Turgut Kırveli 70.dk, Sarı Kart Bünyamin Küçükosman 70.dk, Sarı Kart Muhammet Yusuf Ocak 75.dk, Sarı Kart Muhammet Enes Erdem 28.dk

Oyundan Çıkanlar
Okan Demir 36.dk, Furkan Korkut 61.dk, Serhat Yeşilördek 75.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Yusuf Ocak 36.dk, Ahmet Emin Aksakal 61.dk, Samet Bulut 75.dk

ADIYAMAN 1954 SPORAdıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 77. İlyas Ekiz, 4. Selim Şahin, 99. Sami Can Özkan, 5. Yusuf Orhan, 3. Sefa Aksoy, 44. Seyid Ahmet Han, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 67. Salim Uzun

Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 19. Taylan Özgün, 66. Osman Paşa Zorlu, 1. Alper Önal, 6. Fatih Gürden, 9. Haluk Türkeri

Teknik Sorumlu
Mehmet Ak

Goller
Fuat Bavuk,20.dk (h), Cafercan Aksu,71.dk (p), Cafercan Aksu,76.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yusuf Orhan 45+1.dk, Sarı Kart Alper Önal 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Salim Uzun 80.dk, Yusuf Orhan 88.dk, Seyid Ahmet Han 61.dk, Ahmet Teker 80.dk, Fuat Bavuk 80.dk

Oyuna Girenler
Haluk Türkeri 80.dk, Mustafa Çağlayan 88.dk, Fatih Gürden 61.dk, Alper Önal 80.dk, Taylan Özgün 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK532084114
252 Orduspor FK5311136107
368 Aksaray Belediyespor431061105
4Bayrampaşa330012399
5Modafen43017394
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor53026492
9Kestelspor522110981
10Bergama Belediyespor42116571
11Kozan Spor FK5113584-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor51046133-7
13Siirt İl Özel İdare3021362-3
14Silivrispor50234122-8
15Muğlaspor5014271-5
16Sultanbeyli Bld.5014281-6
17Karaköprü Belediyespor3012191-8

Fikstür

17.10.202068 Aksaray Belediyespor1-0Muğlaspor
17.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Kozan Spor FK
17.10.2020Sultanbeyli Bld.1-3Adıyaman 1954 SK
17.10.2020Kestelspor3-4Bayrampaşa
17.10.2020Düzcespor2-2Siirt İl Özel İdare
17.10.2020Bursa Yıldırımspor1-0Karaköprü Belediyespor
17.10.2020Bergama Belediyespor4-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.10.202052 Orduspor FK5-0Silivrispor


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