2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sultanbeyli Belediye Spor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erdal Yılmaz(hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ziya Aras(dördüncü Hakem)
Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 5. Serhat Yeşilördek, 9. Okan Demir, 10. Bünyamin Küçükosman, 22. Emrah Günden, 25. Taner Yıldız, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 61. Uğurcan Arslantürk, 72. İlke Nelik, 88. Furkan Korkut
Yedekler
33. Ahmet Çolak, 4. Mustafa Minnet, 7. Ahmet Emin Aksakal, 11. Samet Bulut, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 98. Muhammet Ali Semiz, 99. Yusuf Oyit
Teknik Sorumlu
Goller
Bünyamin Küçükosman,90+1.dk (p)
Kartlar
Kırmızı Kart Uğurcan Arslantürk 85.dk, Sarı Kart İhsan Turgut Kırveli 70.dk, Sarı Kart Bünyamin Küçükosman 70.dk, Sarı Kart Muhammet Yusuf Ocak 75.dk, Sarı Kart Muhammet Enes Erdem 28.dk
Oyundan Çıkanlar
Okan Demir 36.dk, Furkan Korkut 61.dk, Serhat Yeşilördek 75.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Yusuf Ocak 36.dk, Ahmet Emin Aksakal 61.dk, Samet Bulut 75.dk
Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 77. İlyas Ekiz, 4. Selim Şahin, 99. Sami Can Özkan, 5. Yusuf Orhan, 3. Sefa Aksoy, 44. Seyid Ahmet Han, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 67. Salim Uzun
Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 19. Taylan Özgün, 66. Osman Paşa Zorlu, 1. Alper Önal, 6. Fatih Gürden, 9. Haluk Türkeri
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
Fuat Bavuk,20.dk (h), Cafercan Aksu,71.dk (p), Cafercan Aksu,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Orhan 45+1.dk, Sarı Kart Alper Önal 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Salim Uzun 80.dk, Yusuf Orhan 88.dk, Seyid Ahmet Han 61.dk, Ahmet Teker 80.dk, Fuat Bavuk 80.dk
Oyuna Girenler
Haluk Türkeri 80.dk, Mustafa Çağlayan 88.dk, Fatih Gürden 61.dk, Alper Önal 80.dk, Taylan Özgün 80.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|5
|3
|2
|0
|8
|4
|11
|4
|2
|52 Orduspor FK
|5
|3
|1
|1
|13
|6
|10
|7
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|4
|3
|1
|0
|6
|1
|10
|5
|4
|Bayrampaşa
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|9
|5
|Modafen
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|9
|4
|6
|Bursa Yıldırımspor
|5
|3
|0
|2
|6
|2
|9
|4
|7
|Düzcespor
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|9
|3
|8
|1954 Kelkit Bld.Spor
|5
|3
|0
|2
|6
|4
|9
|2
|9
|Kestelspor
|5
|2
|2
|1
|10
|9
|8
|1
|10
|Bergama Belediyespor
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|7
|1
|11
|Kozan Spor FK
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|4
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|5
|1
|0
|4
|6
|13
|3
|-7
|13
|Siirt İl Özel İdare
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|2
|-3
|14
|Silivrispor
|5
|0
|2
|3
|4
|12
|2
|-8
|15
|Muğlaspor
|5
|0
|1
|4
|2
|7
|1
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|1
|-6
|17
|Karaköprü Belediyespor
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|1
|-8
Fikstür
|17.10.2020
|68 Aksaray Belediyespor
|1-0
|Muğlaspor
|17.10.2020
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-0
|Kozan Spor FK
|17.10.2020
|Sultanbeyli Bld.
|1-3
|Adıyaman 1954 SK
|17.10.2020
|Kestelspor
|3-4
|Bayrampaşa
|17.10.2020
|Düzcespor
|2-2
|Siirt İl Özel İdare
|17.10.2020
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Karaköprü Belediyespor
|17.10.2020
|Bergama Belediyespor
|4-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18.10.2020
|52 Orduspor FK
|5-0
|Silivrispor