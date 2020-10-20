2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sultanbeyli Belediye Spor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erdal Yılmaz(hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ziya Aras(dördüncü Hakem)

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

1. İhsan Turgut Kırveli, 5. Serhat Yeşilördek, 9. Okan Demir, 10. Bünyamin Küçükosman, 22. Emrah Günden, 25. Taner Yıldız, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 61. Uğurcan Arslantürk, 72. İlke Nelik, 88. Furkan Korkut



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 4. Mustafa Minnet, 7. Ahmet Emin Aksakal, 11. Samet Bulut, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 98. Muhammet Ali Semiz, 99. Yusuf Oyit



Teknik Sorumlu





Goller

Bünyamin Küçükosman,90+1.dk (p)



Kartlar

Kırmızı Kart Uğurcan Arslantürk 85.dk, Sarı Kart İhsan Turgut Kırveli 70.dk, Sarı Kart Bünyamin Küçükosman 70.dk, Sarı Kart Muhammet Yusuf Ocak 75.dk, Sarı Kart Muhammet Enes Erdem 28.dk



Oyundan Çıkanlar

Okan Demir 36.dk, Furkan Korkut 61.dk, Serhat Yeşilördek 75.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Yusuf Ocak 36.dk, Ahmet Emin Aksakal 61.dk, Samet Bulut 75.dk

Adıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11

89. Mustafa Hoşoğlu, 77. İlyas Ekiz, 4. Selim Şahin, 99. Sami Can Özkan, 5. Yusuf Orhan, 3. Sefa Aksoy, 44. Seyid Ahmet Han, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 67. Salim Uzun



Yedekler

12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 19. Taylan Özgün, 66. Osman Paşa Zorlu, 1. Alper Önal, 6. Fatih Gürden, 9. Haluk Türkeri



Teknik Sorumlu

Mehmet Ak



Goller

Fuat Bavuk,20.dk (h), Cafercan Aksu,71.dk (p), Cafercan Aksu,76.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yusuf Orhan 45+1.dk, Sarı Kart Alper Önal 90+1.dk



Oyundan Çıkanlar

Salim Uzun 80.dk, Yusuf Orhan 88.dk, Seyid Ahmet Han 61.dk, Ahmet Teker 80.dk, Fuat Bavuk 80.dk



Oyuna Girenler

Haluk Türkeri 80.dk, Mustafa Çağlayan 88.dk, Fatih Gürden 61.dk, Alper Önal 80.dk, Taylan Özgün 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 5 3 2 0 8 4 11 4 2 52 Orduspor FK 5 3 1 1 13 6 10 7 3 68 Aksaray Belediyespor 4 3 1 0 6 1 10 5 4 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 5 Modafen 4 3 0 1 7 3 9 4 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 5 3 0 2 6 4 9 2 9 Kestelspor 5 2 2 1 10 9 8 1 10 Bergama Belediyespor 4 2 1 1 6 5 7 1 11 Kozan Spor FK 5 1 1 3 5 8 4 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5 1 0 4 6 13 3 -7 13 Siirt İl Özel İdare 3 0 2 1 3 6 2 -3 14 Silivrispor 5 0 2 3 4 12 2 -8 15 Muğlaspor 5 0 1 4 2 7 1 -5 16 Sultanbeyli Bld. 5 0 1 4 2 8 1 -6 17 Karaköprü Belediyespor 3 0 1 2 1 9 1 -8

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