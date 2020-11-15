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2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sultanbeyli Belediye Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Sultanbeyli Belediye Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Pınar(hakem), Birtan Yavuz(1. Yardımcı Hakem), Mücahit Şentürk(2. Yardımcı Hakem), Yiğit İsmail Abdullahoğlu(dördüncü Hakem)

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 3. Salih Gevençli, 4. Mustafa Minnet, 5. Serhat Yeşilördek, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 61. Uğurcan Arslantürk, 72. İlke Nelik

Yedekler
33. Ahmet Çolak, 8. Ertuğrul Çamlibel, 14. Mustafa Dündar, 19. Yunus Ensari, 20. Furkan Karabaş, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 54. Barış Uzun

Teknik Sorumlu
Haldun Yıldız

Goller
İskender Can,58.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Kadir Samet Eser 87.dk, Sarı Kart Serhat Yeşilördek 47.dk, Sarı Kart Samet Bulut 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Salih Gevençli 79.dk, Muhammet Enes Erdem 79.dk

Oyuna Girenler
Ertuğrul Çamlibel 79.dk, Furkan Karabaş 79.dk

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
1. Ersel Çetinkaya, 3. Erdal Pekdemir, 4. İbrahim Yıldırım, 5. Nuh Aşkın, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 20. Emirhan Korkmaz, 41. Emre Okur, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı

Yedekler
63. Muhammed Fatih Doğan, 2. Taner Kahriman, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 17. Hasan Basri Mest, 21. Vedat Yeşilkaya, 80. Umut Aslan

Teknik Sorumlu
Hüseyin Dağ

Goller
Umut Pusat,68.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Tugay Kırcalı 66.dk, Sarı Kart İbrahim Yıldırım 87.dk, Sarı Kart Taner Kahriman 84.dk

Oyundan Çıkanlar
Metehan Andaç Özlü 89.dk, Erdal Pekdemir 79.dk, Tolunay Yurtseven 71.dk

Oyuna Girenler
Rauf Öktem 89.dk, Taner Kahriman 79.dk, Umut Aslan 71.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor743082156
21954 Kelkit Bld.Spor9504118153
352 Orduspor FK9351158147
4Adıyaman 1954 SK742195144
5Bayrampaşa74121881310
6Bursa Yıldırımspor8413116135
7Modafen741295134
8Düzcespor7331108122
9Alanya Kestelspor83231313110
10Siirt İl Özel İdare824271110-4
11Bergama Belediyespor62318791
12Silivrispor91447167-9
13Muğlaspor81346106-4
14Karaköprü Belediyespor61324116-7
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
16Sultanbeyli Bld.91265125-7
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

14.11.2020Modafen1-0Adıyaman 1954 SK
14.11.202068 Aksaray Belediyespor0-0Siirt İl Özel İdare
14.11.202052 Orduspor FK1-1Bursa Yıldırımspor
14.11.20201954 Kelkit Bld.Spor2-1Bayrampaşa
14.11.2020Sultanbeyli Bld.1-1Karaköprü Belediyespor
14.11.2020Düzcespor1-0Kestelspor
14.11.2020Bergama Belediyespor1-1Silivrispor
27.12.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kozan Spor FK


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