2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sultanbeyli Belediye Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Pınar(hakem), Birtan Yavuz(1. Yardımcı Hakem), Mücahit Şentürk(2. Yardımcı Hakem), Yiğit İsmail Abdullahoğlu(dördüncü Hakem)

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

1. İhsan Turgut Kırveli, 3. Salih Gevençli, 4. Mustafa Minnet, 5. Serhat Yeşilördek, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 61. Uğurcan Arslantürk, 72. İlke Nelik



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 8. Ertuğrul Çamlibel, 14. Mustafa Dündar, 19. Yunus Ensari, 20. Furkan Karabaş, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 54. Barış Uzun



Teknik Sorumlu

Haldun Yıldız



Goller

İskender Can,58.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Kadir Samet Eser 87.dk, Sarı Kart Serhat Yeşilördek 47.dk, Sarı Kart Samet Bulut 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Salih Gevençli 79.dk, Muhammet Enes Erdem 79.dk



Oyuna Girenler

Ertuğrul Çamlibel 79.dk, Furkan Karabaş 79.dk

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

1. Ersel Çetinkaya, 3. Erdal Pekdemir, 4. İbrahim Yıldırım, 5. Nuh Aşkın, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 20. Emirhan Korkmaz, 41. Emre Okur, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı



Yedekler

63. Muhammed Fatih Doğan, 2. Taner Kahriman, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 17. Hasan Basri Mest, 21. Vedat Yeşilkaya, 80. Umut Aslan



Teknik Sorumlu

Hüseyin Dağ



Goller

Umut Pusat,68.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Tugay Kırcalı 66.dk, Sarı Kart İbrahim Yıldırım 87.dk, Sarı Kart Taner Kahriman 84.dk



Oyundan Çıkanlar

Metehan Andaç Özlü 89.dk, Erdal Pekdemir 79.dk, Tolunay Yurtseven 71.dk



Oyuna Girenler

Rauf Öktem 89.dk, Taner Kahriman 79.dk, Umut Aslan 71.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 7 4 3 0 8 2 15 6 2 1954 Kelkit Bld.Spor 9 5 0 4 11 8 15 3 3 52 Orduspor FK 9 3 5 1 15 8 14 7 4 Adıyaman 1954 SK 7 4 2 1 9 5 14 4 5 Bayrampaşa 7 4 1 2 18 8 13 10 6 Bursa Yıldırımspor 8 4 1 3 11 6 13 5 7 Modafen 7 4 1 2 9 5 13 4 8 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 9 Alanya Kestelspor 8 3 2 3 13 13 11 0 10 Siirt İl Özel İdare 8 2 4 2 7 11 10 -4 11 Bergama Belediyespor 6 2 3 1 8 7 9 1 12 Silivrispor 9 1 4 4 7 16 7 -9 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Karaköprü Belediyespor 6 1 3 2 4 11 6 -7 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 16 Sultanbeyli Bld. 9 1 2 6 5 12 5 -7 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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