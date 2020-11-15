2020-2021 Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Kırklarelispor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?
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Tetiş Yapı Elazığspor - Kırklarelispor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erhan Kutlu(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)
Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 17. Ömer Yıldız, 20. Cengizhan Akgün, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı
Yedekler
97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 35. Gökhan Ekmen, 53. Hasan Ekici, 75. Muhammed Umut Akbulut, 77. Eren Çinkılınç
Teknik Sorumlu
Orhan Kaynak
Goller
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Kartlar
Kırmızı Kart Murat Ceylan 88.dk, Sarı Kart Ömer Yıldız 85.dk, Sarı Kart Cengizhan Akgün 84.dk, Sarı Kart Kadir Taşoğlu 92.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Aydemir 86.dk, Sarı Kart Yusuf Ensar Poyrazlı 67.dk
Oyundan Çıkanlar
Murat Ceylan 77.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 69.dk
Oyuna Girenler
Cihan Canpolat 77.dk, Cihan Aslan 69.dk
Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 3. Serkan Sözmen, 5. İbrahim Sürgülü, 10. Görkem Bitin, 17. Atakan Arslan, 20. Yunus Emre Yalçın, 24. Mert Sinan Pekesen, 28. Hamza Özdemir, 39. Emre Balkı, 66. Davut Babur, 98. Berkan Burak Turan
Yedekler
23. Kubilay Anteplioğlu, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 15. Arda Hilmi Şengül, 22. Görkem Fidan, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 77. Emir Burak Okumuş
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Goller
Emre Balkı,34.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Berkan Burak Turan 85.dk
Oyundan Çıkanlar
İsmail Ayaz 96.dk, Yunus Emre Yalçın 68.dk, Emre Balkı 68.dk, Atakan Arslan 79.dk
Oyuna Girenler
Arda Hilmi Şengül 96.dk, İsmail Ayaz 68.dk, Kubilay Akyüz 68.dk, Muhammet Sercan Türkeri 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|10
|8
|1
|1
|21
|8
|25
|13
|2
|Turgutluspor
|10
|7
|0
|3
|11
|11
|21
|0
|3
|Van Spor
|10
|5
|3
|2
|13
|8
|18
|5
|4
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|5
|Serik Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|6
|Etimesgut Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|16
|4
|7
|Sakaryaspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|8
|1922 Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|14
|8
|9
|Karacabey Belediyespor
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|14
|3
|10
|Kırşehir Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|14
|1
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|12
|Bodrumspor
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|11
|2
|13
|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|11
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|9
|2
|4
|3
|13
|13
|10
|0
|15
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|16
|Elazığspor
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|13
|-3
|17
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|18
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|19
|Kastamonuspor
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|9
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|1
|-23
Fikstür
|11.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Pazarspor
|14.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kastamonuspor
|14.11.2020
|Sivas Belediyespor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|14.11.2020
|Serik Belediyespor
|0-3
|Eyüpspor
|14.11.2020
|Pendikspor
|3-5
|Van Spor
|14.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-5
|1922 Konyaspor
|14.11.2020
|Elazığspor
|0-1
|Kırklarelispor
|14.11.2020
|Bodrumspor
|2-1
|Karacabey Belediyespor
|14.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|P-P
|Tarsus İdman Yurdu
|14.11.2020
|Mamak FK
|P-P
|Pazarspor
|14.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor