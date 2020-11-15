2020-2021 Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Kırklarelispor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erhan Kutlu(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

Tetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11

95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 17. Ömer Yıldız, 20. Cengizhan Akgün, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı



Yedekler

97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 35. Gökhan Ekmen, 53. Hasan Ekici, 75. Muhammed Umut Akbulut, 77. Eren Çinkılınç



Teknik Sorumlu

Orhan Kaynak



Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Murat Ceylan 88.dk, Sarı Kart Ömer Yıldız 85.dk, Sarı Kart Cengizhan Akgün 84.dk, Sarı Kart Kadir Taşoğlu 92.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Aydemir 86.dk, Sarı Kart Yusuf Ensar Poyrazlı 67.dk



Oyundan Çıkanlar

Murat Ceylan 77.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 69.dk



Oyuna Girenler

Cihan Canpolat 77.dk, Cihan Aslan 69.dk

Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 3. Serkan Sözmen, 5. İbrahim Sürgülü, 10. Görkem Bitin, 17. Atakan Arslan, 20. Yunus Emre Yalçın, 24. Mert Sinan Pekesen, 28. Hamza Özdemir, 39. Emre Balkı, 66. Davut Babur, 98. Berkan Burak Turan



Yedekler

23. Kubilay Anteplioğlu, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 15. Arda Hilmi Şengül, 22. Görkem Fidan, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 77. Emir Burak Okumuş



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Goller

Emre Balkı,34.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Berkan Burak Turan 85.dk



Oyundan Çıkanlar

İsmail Ayaz 96.dk, Yunus Emre Yalçın 68.dk, Emre Balkı 68.dk, Atakan Arslan 79.dk



Oyuna Girenler

Arda Hilmi Şengül 96.dk, İsmail Ayaz 68.dk, Kubilay Akyüz 68.dk, Muhammet Sercan Türkeri 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 10 8 1 1 21 8 25 13 2 Turgutluspor 10 7 0 3 11 11 21 0 3 Van Spor 10 5 3 2 13 8 18 5 4 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 5 Serik Belediyespor 10 4 4 2 13 9 16 4 6 Etimesgut Belediyespor 10 4 4 2 9 5 16 4 7 Sakaryaspor 10 4 4 2 13 12 16 1 8 1922 Konyaspor 10 4 2 4 14 6 14 8 9 Karacabey Belediyespor 10 4 2 4 13 10 14 3 10 Kırşehir Belediyespor 9 4 2 3 7 6 14 1 11 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 12 Bodrumspor 10 3 2 5 17 15 11 2 13 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 14 Sivas Belediyespor 9 2 4 3 13 13 10 0 15 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 16 Elazığspor 10 4 1 5 13 16 13 -3 17 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 18 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 19 Kastamonuspor 10 2 3 5 10 17 9 -7 20 Kardemir Karabükspor 10 0 1 9 3 26 1 -23

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