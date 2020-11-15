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2020-2021 Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Kırklarelispor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tetiş Yapı Elazığspor - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Tetiş Yapı Elazığspor - Kırklarelispor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erhan Kutlu(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPORTetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 17. Ömer Yıldız, 20. Cengizhan Akgün, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı

Yedekler
97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 35. Gökhan Ekmen, 53. Hasan Ekici, 75. Muhammed Umut Akbulut, 77. Eren Çinkılınç

Teknik Sorumlu
Orhan Kaynak

Goller
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Kartlar
Kırmızı Kart Murat Ceylan 88.dk, Sarı Kart Ömer Yıldız 85.dk, Sarı Kart Cengizhan Akgün 84.dk, Sarı Kart Kadir Taşoğlu 92.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Aydemir 86.dk, Sarı Kart Yusuf Ensar Poyrazlı 67.dk

Oyundan Çıkanlar
Murat Ceylan 77.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 69.dk

Oyuna Girenler
Cihan Canpolat 77.dk, Cihan Aslan 69.dk

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 3. Serkan Sözmen, 5. İbrahim Sürgülü, 10. Görkem Bitin, 17. Atakan Arslan, 20. Yunus Emre Yalçın, 24. Mert Sinan Pekesen, 28. Hamza Özdemir, 39. Emre Balkı, 66. Davut Babur, 98. Berkan Burak Turan

Yedekler
23. Kubilay Anteplioğlu, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 15. Arda Hilmi Şengül, 22. Görkem Fidan, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 77. Emir Burak Okumuş

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular

Goller
Emre Balkı,34.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Berkan Burak Turan 85.dk

Oyundan Çıkanlar
İsmail Ayaz 96.dk, Yunus Emre Yalçın 68.dk, Emre Balkı 68.dk, Atakan Arslan 79.dk

Oyuna Girenler
Arda Hilmi Şengül 96.dk, İsmail Ayaz 68.dk, Kubilay Akyüz 68.dk, Muhammet Sercan Türkeri 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor108112182513
2Turgutluspor107031111210
3Van Spor10532138185
4Kırklarelispor1044293166
5Serik Belediyespor10442139164
6Etimesgut Belediyespor1044295164
7Sakaryaspor104421312161
81922 Konyaspor10424146148
9Karacabey Belediyespor104241310143
10Kırşehir Belediyespor942376141
11Tarsus İdman Yurdu93331513122
12Bodrumspor103251715112
13Mamak FK932471311-6
14Sivas Belediyespor92431313100
15Pendikspor10316141510-1
16Elazığspor10415131613-3
17Pazarspor8314121710-5
18Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
19Kastamonuspor1023510179-7
20Kardemir Karabükspor100193261-23

Fikstür

11.11.2020Başkent Akademi FK Pazarspor
14.11.2020Turgutluspor2-1Kastamonuspor
14.11.2020Sivas Belediyespor0-0Etimesgut Belediyespor
14.11.2020Serik Belediyespor0-3Eyüpspor
14.11.2020Pendikspor3-5Van Spor
14.11.2020Kardemir Karabükspor0-51922 Konyaspor
14.11.2020Elazığspor0-1Kırklarelispor
14.11.2020Bodrumspor2-1Karacabey Belediyespor
14.11.2020Bayburt Özel İdare SporP-PTarsus İdman Yurdu
14.11.2020Mamak FKP-PPazarspor
14.11.2020Kırşehir Belediyespor0-1Sakaryaspor


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