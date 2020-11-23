2020-2021 Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 22.11.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Erkan Özdamar(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Serkan Ok(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 45. Bilal Başacıkoğlu, 77. Kerem Baykuş, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

33. Kayacan Erdoğan, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 6. Kaan Kanak, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 9. Rashad Muhammed, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

57. Batuhan Ünsal, 5. Hasan Hatipoğlu, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 53. Mucahit Albayrak, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 10. Jugurtha Hamroun, 88. Osman Çelik

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 8 6 2 0 18 3 20 15 2 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 20 8 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Gaziantep FK 9 3 5 1 13 11 14 2 5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 6 Başakşehir FK 9 4 1 4 13 12 13 1 7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 13 -1 8 Konyaspor 8 3 3 2 10 6 12 4 9 Çaykur Rizespor 8 3 3 2 12 10 12 2 10 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 12 1 11 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 12 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 13 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 14 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 15 Trabzonspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 16 Antalyaspor 9 2 3 4 9 14 9 -5 17 BB Erzurumspor 8 2 2 4 9 13 8 -4 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 5 -8 20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 5 -8 21 MKE Ankaragücü 7 0 2 5 7 14 2 -7

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları