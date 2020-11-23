Elektrik kesintisi 23 Kasım Pazartesi 2020 BEDAŞUyuşturucu bağımlısı genç kadının itirafları torbacıları yakalattıBalıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?Elektrik kesintisi 24 Kasım Salı AYEDAŞSosyal medya fenomeni Gökhan Ergün'den Selin Ciğerci hakkında şok açıklamalar!Arnavutköy'de kısıtlamaya uymayan vatandaş cezadan kaçamadıMenemenspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklamasıTRT EBA TV canlı izle: 23 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise / EBA giriş ekranıHayatını köy okuluna adayan öğretmen, imkansızı başardı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 22.11.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

TRABZONSPOR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Erkan Özdamar(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Serkan Ok(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 45. Bilal Başacıkoğlu, 77. Kerem Baykuş, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

33. Kayacan Erdoğan, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 6. Kaan Kanak, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 9. Rashad Muhammed, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

57. Batuhan Ünsal, 5. Hasan Hatipoğlu, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 53. Mucahit Albayrak, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 10. Jugurtha Hamroun, 88. Osman Çelik

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor86201832015
2Fenerbahçe9621179208
3Galatasaray8512116165
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Konyaspor8332106124
9Çaykur Rizespor83321210122
10Kasımpaşa93331110121
11Hatayspor73317912-2
12Göztepe8251149115
13Yeni Malatyaspor832381011-2
14Sivasspor82338109-2
15Trabzonspor923411159-4
16Antalyaspor92349149-5
17BB Erzurumspor82249138-4
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü70257142-7

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları

21.11.2020Denizlispor0-1Gaziantep FK
21.11.2020Beşiktaş3-2Başakşehir FK
21.11.2020Fatih Karagümrük1-1Sivasspor
21.11.2020Gençlerbirliği1-5Fenerbahçe
22.11.2020Hatayspor2-2Çaykur Rizespor
22.11.2020Antalyaspor0-2Alanyaspor
22.11.2020Göztepe3-1MKE Ankaragücü
22.11.2020Konyaspor2-1Kasımpaşa
22.11.2020Trabzonspor1-0BB Erzurumspor
23.11.2020Galatasaray Kayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT