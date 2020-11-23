2020-2021 Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 9. hafta maçında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 22.11.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Trabzonspor
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|0
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erkan Özdamar(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Serkan Ok(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 45. Bilal Başacıkoğlu, 77. Kerem Baykuş, 99. Serkan Asan
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
33. Kayacan Erdoğan, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 6. Kaan Kanak, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 9. Rashad Muhammed, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
57. Batuhan Ünsal, 5. Hasan Hatipoğlu, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 53. Mucahit Albayrak, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 10. Jugurtha Hamroun, 88. Osman Çelik
Teknik Sorumlu
Mehmet Özdilek
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 9. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|20
|15
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|12
|4
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|12
|2
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|12
|1
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|12
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|11
|5
|13
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|14
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|15
|Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|9
|-5
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|8
|-4
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|2
|-7
Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları
|21.11.2020
|Denizlispor
|0-1
|Gaziantep FK
|21.11.2020
|Beşiktaş
|3-2
|Başakşehir FK
|21.11.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Sivasspor
|21.11.2020
|Gençlerbirliği
|1-5
|Fenerbahçe
|22.11.2020
|Hatayspor
|2-2
|Çaykur Rizespor
|22.11.2020
|Antalyaspor
|0-2
|Alanyaspor
|22.11.2020
|Göztepe
|3-1
|MKE Ankaragücü
|22.11.2020
|Konyaspor
|2-1
|Kasımpaşa
|22.11.2020
|Trabzonspor
|1-0
|BB Erzurumspor
|23.11.2020
|Galatasaray
|Kayserispor