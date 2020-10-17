2020-2021 Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç sonucu: Trabzonspor Medipol Başakşehir 0 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bahattin Şimşek(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Bahattin Duran(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 17. Foussenı Dıabate, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 79. Benık Tunanı Afobe

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 22. Gaston Matıas Campı, 38. Ahmet Canbaz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 23. Deniz Türüç, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 70. Mete Kaan Demir

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 10 10 2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 8 2 3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 4 4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 7 3 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 8 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 9 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 10 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 6 3 11 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 6 1 12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2 15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4 16 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 4 -1 17 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 18 Başakşehir FK 5 1 1 3 2 6 4 -4 19 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 20 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları