Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes kararıMasterchef Tavuklu Saçaklı Mantı nasıl yapılır? Tavuklu Saçaklı Mantı tarifi| Malzemeleri nelerdir?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 17 Ekim 2020 Cumartesi | Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranıMastercheff Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası nasıl yapılır? Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?2020-2021 Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu2020-2021 Altay, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucuMasterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?Sezonun ilk galibiyeti! Trabzonspor - Başakşehir: 0-22 aylık bebeğin acı ölümü! Babasının tüfeğiyle öldüMSB'den Azerbaycan paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç sonucu:

TRABZONSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Trabzonspor Medipol Başakşehir
0 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bahattin Şimşek(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Bahattin Duran(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 17. Foussenı Dıabate, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 79. Benık Tunanı Afobe

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 22. Gaston Matıas Campı, 38. Ahmet Canbaz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 23. Deniz Türüç, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 70. Mete Kaan Demir

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fenerbahçe42204282
3Fatih Karagümrük42118474
4Galatasaray42115273
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Sivasspor42115471
8Hatayspor4211367-3
9Göztepe41308464
10Konyaspor41305263
11Kasımpaşa42023261
12Kayserispor5203486-4
13Çaykur Rizespor5122785-1
14Trabzonspor5122575-2
15Yeni Malatyaspor5122485-4
16Gençlerbirliği3111124-1
17Beşiktaş4112574-2
18Başakşehir FK5113264-4
19Gaziantep FK4031683-2
20Denizlispor4022162-5
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği Denizlispor
19.10.2020Galatasaray Alanyaspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT