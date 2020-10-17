2020-2021 Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 5. hafta maçında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Trabzonspor
|Medipol Başakşehir
|0
|2
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bahattin Şimşek(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Bahattin Duran(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 17. Foussenı Dıabate, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 79. Benık Tunanı Afobe
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 22. Gaston Matıas Campı, 38. Ahmet Canbaz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 99. Serkan Asan
Teknik Sorumlu
Edward John Ikem Newton
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 23. Deniz Türüç, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 80. Uılson De Souza Paula Junıor
Yedekler
1. Volkan Babacan, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 70. Mete Kaan Demir
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|7
|4
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|7
|3
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|7
|2
|7
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|1
|8
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|9
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|10
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|11
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|6
|1
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|13
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|5
|-1
|14
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|5
|-2
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|5
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|-1
|17
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|18
|Başakşehir FK
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|4
|-4
|19
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|20
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|1
|-4
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|17.10.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|18.10.2020
|Antalyaspor
|Gaziantep FK
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Hatayspor
|P-P
|BB Erzurumspor
|18.10.2020
|Göztepe
|Fenerbahçe
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|Denizlispor
|19.10.2020
|Galatasaray
|Alanyaspor