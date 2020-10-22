2020-2021 Tuzlaspor, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Tuzlaspor, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Tuzlaspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Ankaraspor ile 22.10.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Tuzlaspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Tuzlaspor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Ramazan Keleş(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 22. Erdem Özgenç, 87. Ferhat Öztorun, 14. Aıas Aosman, 6. Aykut Çeviker, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
41. Metin Erol, 19. Arif Morkaya, 35. Yasin Güreler, 17. Ahmet Yazar, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 99. Özgür Can Özcan, 11. Onur Ayık
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ankaraspor İlk 11
34. Berk Balaban, 4. Gökhan Akkan, 66. Levent Gülen, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 2. Ali Ülgen, 21. Doğukan Efe, 5. Halil İbrahim Esen, 23. Mete Çelik, 17. Erdem Çetinkaya, 10. Beykan Şimşek, 9. Basıt Abdulrahman Umar
Yedekler
24. Kerem Vergilier, 70. Engin Bekdemir, 25. Fatih Kızılkaya, 61. Barış Zeren, 77. Bernard Bulbwa, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 33. Hacı Ömer Doğru, 53. Tunahan Keskin
Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|13
|4
|2
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|3
|Altınordu
|6
|4
|0
|2
|10
|9
|12
|1
|4
|Adana Demirspor
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|11
|5
|5
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|6
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|11
|2
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|10
|Bursaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|7
|1
|11
|Balıkesirspor
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|7
|-2
|12
|Akhisarspor
|5
|1
|2
|2
|2
|2
|5
|0
|13
|Bandırmaspor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|14
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|15
|Ümraniyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|4
|-7
|16
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|17
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
|18
|Menemenspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor