2020-2021 Tuzlaspor, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Tuzlaspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Ankaraspor ile 22.10.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Tuzlaspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Tuzlaspor Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Ramazan Keleş(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 22. Erdem Özgenç, 87. Ferhat Öztorun, 14. Aıas Aosman, 6. Aykut Çeviker, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 19. Arif Morkaya, 35. Yasin Güreler, 17. Ahmet Yazar, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 99. Özgür Can Özcan, 11. Onur Ayık

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 4. Gökhan Akkan, 66. Levent Gülen, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 2. Ali Ülgen, 21. Doğukan Efe, 5. Halil İbrahim Esen, 23. Mete Çelik, 17. Erdem Çetinkaya, 10. Beykan Şimşek, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 70. Engin Bekdemir, 25. Fatih Kızılkaya, 61. Barış Zeren, 77. Bernard Bulbwa, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 33. Hacı Ömer Doğru, 53. Tunahan Keskin

Teknik Sorumlu

İsmet Taşdemir

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 6 4 1 1 6 2 13 4 2 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 3 Altınordu 6 4 0 2 10 9 12 1 4 Adana Demirspor 6 3 2 1 11 6 11 5 5 Tuzlaspor 5 3 2 0 11 6 11 5 6 Samsunspor 6 3 2 1 7 5 11 2 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 10 Bursaspor 5 2 1 2 10 9 7 1 11 Balıkesirspor 6 2 1 3 6 8 7 -2 12 Akhisarspor 5 1 2 2 2 2 5 0 13 Bandırmaspor 6 1 2 3 6 8 5 -2 14 Ankaraspor 5 1 1 3 3 8 4 -5 15 Ümraniyespor 6 1 1 4 7 14 4 -7 16 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 17 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4 18 Menemenspor 5 0 2 3 4 10 2 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür