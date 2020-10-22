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2020-2021 Tuzlaspor, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Tuzlaspor, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tuzlaspor, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Tuzlaspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Ankaraspor ile 22.10.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Tuzlaspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Tuzlaspor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Ramazan Keleş(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 22. Erdem Özgenç, 87. Ferhat Öztorun, 14. Aıas Aosman, 6. Aykut Çeviker, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 19. Arif Morkaya, 35. Yasin Güreler, 17. Ahmet Yazar, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 99. Özgür Can Özcan, 11. Onur Ayık

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 4. Gökhan Akkan, 66. Levent Gülen, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 2. Ali Ülgen, 21. Doğukan Efe, 5. Halil İbrahim Esen, 23. Mete Çelik, 17. Erdem Çetinkaya, 10. Beykan Şimşek, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 70. Engin Bekdemir, 25. Fatih Kızılkaya, 61. Barış Zeren, 77. Bernard Bulbwa, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 33. Hacı Ömer Doğru, 53. Tunahan Keskin

Teknik Sorumlu

İsmet Taşdemir

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü641162134
2İstanbulspor5401104126
3Altınordu6402109121
4Adana Demirspor6321116115
5Tuzlaspor5320116115
6Samsunspor632175112
7Giresunspor63211110111
8Altay6312104106
9Adanaspor62319693
10Bursaspor521210971
11Balıkesirspor6213687-2
12Akhisarspor51222250
13Bandırmaspor6123685-2
14Ankaraspor5113384-5
15Ümraniyespor61147144-7
16Eskişehirspor60332103-8
17Boluspor6024482-4
18Menemenspor50234102-6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor3-1Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor0-0Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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