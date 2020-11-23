2020-2021 Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 9. hafta maçında Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 9. hafta maçında Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 0-6 sona erdi. Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 22.11.2020 16:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Tuzlaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Tuzlaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 87. Ferhat Öztorun, 14. Aıas Aosman, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 15. Aldın Cajıc, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
41. Metin Erol, 77. Samet Asatekin, 21. Matej Pucko, 35. Yasin Güreler, 19. Arif Morkaya, 99. Özgür Can Özcan, 9. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Onat Kutay Kurt 89.dk, Çift Sarı Kart Aıas Aosman 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Özgür Can Özcan 57.dk, Erdem Özgenç 72.dk, Ahmet Yazar 33.dk, Aldın Cajıc 57.dk
Oyuna Girenler
Samet Asatekin 57.dk, Onat Kutay Kurt 72.dk, Özgür Can Özcan 33.dk, Matej Pucko 57.dk
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
91. Zülküf Özer, 3. Abdurrahim Dursun, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 12. Mahamadou Ba, 14. İshak Çakmak, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 26. Emır Halılovıc, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 10. Mıckael Franck Pote
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 90. Lacına Traore, 17. Doğan Can Davas, 7. Berat Satılmış
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
Mıckael Franck Pote,17.dk (f), Mıckael Franck Pote,24.dk (f), İshak Çakmak,55.dk (p), Emır Halılovıc,71.dk (f), Ruben Rayos Serna,77.dk (f), Guy Lucıen Mıchel Landel,85.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Onur Akbay 47.dk
Oyundan Çıkanlar
Orhan Ovacıklı 82.dk, Onur Akbay 75.dk, Mıckael Franck Pote 75.dk, Mahamadou Ba 46.dk, Ruben Rayos Serna 80.dk
Oyuna Girenler
Berat Satılmış 82.dk, Feyyaz Belen 75.dk, Lacına Traore 75.dk, Erkan Taşkıran 46.dk, Doğan Can Davas 80.dk
TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Adana Demirspor
|9
|5
|3
|1
|19
|8
|18
|11
|3
|Ankara Keçiörengücü
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|4
|Tuzlaspor
|9
|5
|3
|1
|17
|14
|18
|3
|5
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|6
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|10
|Akhisarspor
|10
|3
|4
|3
|9
|13
|13
|-4
|11
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Bandırmaspor
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|8
|-2
|15
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|16
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|10
|0
|4
|6
|5
|20
|4
|-15
TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür
|06.11.0020
|Altay
|1-3
|Balıkesirspor
|07.11.0020
|Ankaraspor
|1-1
|Bursaspor
|07.11.0020
|Ümraniyespor
|1-1
|Tuzlaspor
|07.11.0020
|Bandırmaspor
|0-1
|Giresunspor
|07.11.0020
|Adanaspor
|P-P
|Menemenspor
|08.11.0020
|Samsunspor
|1-1
|Altınordu
|08.11.0020
|İstanbulspor
|P-P
|Adana Demirspor
|08.11.0020
|Eskişehirspor
|2-2
|Ankara Keçiörengücü
|08.11.0020
|Akhisarspor
|2-2
|Boluspor
|08.11.2020
|Osmanlıspor FK
|Bursaspor