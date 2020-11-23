2020-2021 Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 9. hafta maçında Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 0-6 sona erdi. Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 22.11.2020 16:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Tuzlaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Tuzlaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 87. Ferhat Öztorun, 14. Aıas Aosman, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 15. Aldın Cajıc, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 77. Samet Asatekin, 21. Matej Pucko, 35. Yasin Güreler, 19. Arif Morkaya, 99. Özgür Can Özcan, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Onat Kutay Kurt 89.dk, Çift Sarı Kart Aıas Aosman 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Özgür Can Özcan 57.dk, Erdem Özgenç 72.dk, Ahmet Yazar 33.dk, Aldın Cajıc 57.dk

Oyuna Girenler

Samet Asatekin 57.dk, Onat Kutay Kurt 72.dk, Özgür Can Özcan 33.dk, Matej Pucko 57.dk

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

91. Zülküf Özer, 3. Abdurrahim Dursun, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 12. Mahamadou Ba, 14. İshak Çakmak, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 26. Emır Halılovıc, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 90. Lacına Traore, 17. Doğan Can Davas, 7. Berat Satılmış

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Mıckael Franck Pote,17.dk (f), Mıckael Franck Pote,24.dk (f), İshak Çakmak,55.dk (p), Emır Halılovıc,71.dk (f), Ruben Rayos Serna,77.dk (f), Guy Lucıen Mıchel Landel,85.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onur Akbay 47.dk

Oyundan Çıkanlar

Orhan Ovacıklı 82.dk, Onur Akbay 75.dk, Mıckael Franck Pote 75.dk, Mahamadou Ba 46.dk, Ruben Rayos Serna 80.dk

Oyuna Girenler

Berat Satılmış 82.dk, Feyyaz Belen 75.dk, Lacına Traore 75.dk, Erkan Taşkıran 46.dk, Doğan Can Davas 80.dk

TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 4 2 Adana Demirspor 9 5 3 1 19 8 18 11 3 Ankara Keçiörengücü 10 5 3 2 17 9 18 8 4 Tuzlaspor 9 5 3 1 17 14 18 3 5 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 8 6 Samsunspor 10 4 5 1 13 9 17 4 7 Giresunspor 9 4 3 2 12 11 15 1 8 Bursaspor 10 4 2 4 18 16 14 2 9 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 10 Akhisarspor 10 3 4 3 9 13 13 -4 11 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Bandırmaspor 10 2 2 6 12 14 8 -2 15 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 16 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 17 Ankaraspor 9 1 2 6 5 15 5 -10 18 Eskişehirspor 10 0 4 6 5 20 4 -15

TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür