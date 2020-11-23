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2020-2021 Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 9. hafta maçında Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 9. hafta maçında Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 0-6 sona erdi. Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 22.11.2020 16:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Tuzlaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Tuzlaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 87. Ferhat Öztorun, 14. Aıas Aosman, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 15. Aldın Cajıc, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 77. Samet Asatekin, 21. Matej Pucko, 35. Yasin Güreler, 19. Arif Morkaya, 99. Özgür Can Özcan, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Onat Kutay Kurt 89.dk, Çift Sarı Kart Aıas Aosman 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Özgür Can Özcan 57.dk, Erdem Özgenç 72.dk, Ahmet Yazar 33.dk, Aldın Cajıc 57.dk

Oyuna Girenler

Samet Asatekin 57.dk, Onat Kutay Kurt 72.dk, Özgür Can Özcan 33.dk, Matej Pucko 57.dk

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

91. Zülküf Özer, 3. Abdurrahim Dursun, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 12. Mahamadou Ba, 14. İshak Çakmak, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 26. Emır Halılovıc, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 90. Lacına Traore, 17. Doğan Can Davas, 7. Berat Satılmış

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Mıckael Franck Pote,17.dk (f), Mıckael Franck Pote,24.dk (f), İshak Çakmak,55.dk (p), Emır Halılovıc,71.dk (f), Ruben Rayos Serna,77.dk (f), Guy Lucıen Mıchel Landel,85.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onur Akbay 47.dk

Oyundan Çıkanlar

Orhan Ovacıklı 82.dk, Onur Akbay 75.dk, Mıckael Franck Pote 75.dk, Mahamadou Ba 46.dk, Ruben Rayos Serna 80.dk

Oyuna Girenler

Berat Satılmış 82.dk, Feyyaz Belen 75.dk, Lacına Traore 75.dk, Erkan Taşkıran 46.dk, Doğan Can Davas 80.dk

TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu106221511204
2Adana Demirspor95311981811
3Ankara Keçiörengücü10532179188
4Tuzlaspor95311714183
5İstanbulspor9522168178
6Samsunspor10451139174
7Giresunspor94321211151
8Bursaspor104241816142
9Balıkesirspor9414111313-2
10Akhisarspor1034391313-4
11Adanaspor93331310123
12Altay7313117104
13Ümraniyespor923410169-6
14Bandırmaspor1022612148-2
15Boluspor1014510147-4
16Menemenspor71336116-5
17Ankaraspor91265155-10
18Eskişehirspor100465204-15

TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür

06.11.0020Altay1-3Balıkesirspor
07.11.0020Ankaraspor1-1Bursaspor
07.11.0020Ümraniyespor1-1Tuzlaspor
07.11.0020Bandırmaspor0-1Giresunspor
07.11.0020AdanasporP-PMenemenspor
08.11.0020Samsunspor1-1Altınordu
08.11.0020İstanbulsporP-PAdana Demirspor
08.11.0020Eskişehirspor2-2Ankara Keçiörengücü
08.11.0020Akhisarspor2-2Boluspor
08.11.2020Osmanlıspor FKBursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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