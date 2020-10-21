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  3. 2020-2021 Uşak Spor 1 - 3 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

2020-2021 Uşak Spor 1 - 3 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Uşak Spor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Uşak Spor 1 - 3 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Uşak Spor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Uşak Spor ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  6. hafta maçında Uşak Spor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Uşak Spor - Anagold 24erzincanspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Lütfullah Aslan(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), İlker Ayten(2. Yardımcı Hakem), Sait Tuzcu(dördüncü Hakem)

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 29. Ali Kılıç, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk

Yedekler
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 41. Berkay Özer, 23. Alperen Kahraman, 42. Muhammed Fatih Kunat, 74. İbrahim Bağcı, 64. Resul Türkkalesi

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
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ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 48. Rıdvan Türker, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 33. Mümin Talip Pazarlı, 6. Ahmet Kaan Ergün, 20. Hakan Demir, 8. Muhammed Samed Karakoç, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 7. Niyazi Batuhan Salman, 30. Umut Sönmez

Yedekler
1. Murat Demir, 24. Oğuz Özden, 15. Orhan Taşdelen, 12. Abdulcebrail Akbulut, 23. Batuhan Yılmaz, 61. Sefa Akgün, 57. Emre Yıldız, 9. Uğurcan Bekçi, 28. Sabrican Vural, 17. Abdulkadir Özgen

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK65102341619
2Sancaktepe FK64201621414
324Erzincanspor5410114137
4Ankara Demirspor5311135108
5Uşak Spor6312128104
6Hekimoğlu Trabzon52307295
7Sarıyer52306294
8Amed Sportif6303599-4
9Çorum FK52129970
10Kocaelispor4211567-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Hacettepe Spor6123685-2
13Zonguldak Kömürspor6123365-3
14Afjet Afyonspor5122375-4
15Gümüşhanespor61237125-5
16Niğde Anadolu FK61143144-11
17Ergene Velimeşe60337113-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

21.10.2020SarıyerP-PAnkara Demirspor
21.10.2020Manisa FK1-1Ergene Velimeşe
21.10.2020Kocaelispor İnegölspor
21.10.2020Zonguldak Kömürspor0-1Amed Sportif
21.10.2020Hacettepe Spor3-3Kahramanmaraşspor
21.10.2020Gümüşhanespor1-5Sancaktepe FK
21.10.2020Çorum FK4-0Niğde Anadolu FK
21.10.2020Şanlıurfaspor0-2Hekimoğlu Trabzon
21.10.2020Uşak Spor1-324Erzincanspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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