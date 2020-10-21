2020-2021 Uşak Spor 1 - 3 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Uşak Spor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Uşak Spor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Uşak Spor ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Uşak Spor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Uşak Spor - Anagold 24erzincanspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Lütfullah Aslan(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), İlker Ayten(2. Yardımcı Hakem), Sait Tuzcu(dördüncü Hakem)
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 29. Ali Kılıç, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk
Yedekler
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 41. Berkay Özer, 23. Alperen Kahraman, 42. Muhammed Fatih Kunat, 74. İbrahim Bağcı, 64. Resul Türkkalesi
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 48. Rıdvan Türker, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 33. Mümin Talip Pazarlı, 6. Ahmet Kaan Ergün, 20. Hakan Demir, 8. Muhammed Samed Karakoç, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 7. Niyazi Batuhan Salman, 30. Umut Sönmez
Yedekler
1. Murat Demir, 24. Oğuz Özden, 15. Orhan Taşdelen, 12. Abdulcebrail Akbulut, 23. Batuhan Yılmaz, 61. Sefa Akgün, 57. Emre Yıldız, 9. Uğurcan Bekçi, 28. Sabrican Vural, 17. Abdulkadir Özgen
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|6
|5
|1
|0
|23
|4
|16
|19
|2
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|3
|24Erzincanspor
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|13
|7
|4
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|5
|Uşak Spor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|4
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|7
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|8
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|9
|Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|10
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Hacettepe Spor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|13
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|16
|Niğde Anadolu FK
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|4
|-11
|17
|Ergene Velimeşe
|6
|0
|3
|3
|7
|11
|3
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|21.10.2020
|Sarıyer
|P-P
|Ankara Demirspor
|21.10.2020
|Manisa FK
|1-1
|Ergene Velimeşe
|21.10.2020
|Kocaelispor
|İnegölspor
|21.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-1
|Amed Sportif
|21.10.2020
|Hacettepe Spor
|3-3
|Kahramanmaraşspor
|21.10.2020
|Gümüşhanespor
|1-5
|Sancaktepe FK
|21.10.2020
|Çorum FK
|4-0
|Niğde Anadolu FK
|21.10.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Hekimoğlu Trabzon
|21.10.2020
|Uşak Spor
|1-3
|24Erzincanspor