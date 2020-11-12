2020-2021 Van Spor, Mamak maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Van Spor, Mamak ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Van Spor ve Mamak taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Van Spor sahasında Mamak ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Van Spor - Mamak maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Van Atatürk - Van - Van Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hamit Basık(hakem), Musa Murat Emre(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Semih Güçlü(dördüncü Hakem)

Van Spor

Van Spor İlk 11

1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir



Yedekler

22. Sedat Ablak, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 11. Yaser Yıldız, 17. Aras Aydın, 21. Atamer Bilgin, 66. Furkan İnce, 92. İlter Ayyıldız, 98. Sedat Komi



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül



Goller

Burhan Arman,8.dk (f), Utku Şen,14.dk (f), Sefa Küpeli,86.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Yiğit İsmail Gökoğlan 63.dk, Sefa Küpeli 88.dk, Oktay Aydin 80.dk



Oyuna Girenler

Cihan Halil 63.dk, Şiyar Kepir 88.dk, Sedat Komi 80.dk

Mamak

Mamak İlk 11

25. Burak Cemal Çelik, 4. Abdullah Çelik, 5. Hüseyin İriç, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 47. Mehmet Halil Daniş, 67. Salih Sefercik, 88. Emran Muhammet



Yedekler

98. Yiğit Kafkasyalı, 1. Ahmet Karaman, 6. Halilcan Doğan, 9. Enes Kubat, 32. Hüseyin Demir, 58. Ataberk Yıldız, 66. Rıdvan Bingöl



Teknik Sorumlu

Vehbi Haluk Bulgurlu



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Salih Sefercik 22.dk



Oyundan Çıkanlar

Rahmi Muhammet Akyazı 75.dk, Hüseyin İriç 87.dk, Mehmet Halil Daniş 60.dk, Görkem Can Güner 87.dk, Emran Muhammet 46.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Karaman 75.dk, Ataberk Yıldız 87.dk, Enes Kubat 60.dk, Rıdvan Bingöl 87.dk, Hüseyin Demir 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 9 7 1 1 18 8 22 10 2 Turgutluspor 9 6 0 3 9 10 18 -1 3 Serik Belediyespor 9 4 4 1 13 6 16 7 4 Etimesgut Belediyespor 9 4 3 2 9 5 15 4 5 Van Spor 9 4 3 2 8 5 15 3 6 Karacabey Belediyespor 9 4 2 3 12 8 14 4 7 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 8 Kırklarelispor 9 3 4 2 8 3 13 5 9 Sakaryaspor 9 3 4 2 12 12 13 0 10 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 11 1922 Konyaspor 9 3 2 4 9 6 11 3 12 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 13 Pendikspor 9 3 1 5 11 10 10 1 14 Elazığspor 9 4 1 4 13 15 13 -2 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 8 2 3 3 13 13 9 0 17 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 18 Kastamonuspor 9 2 3 4 9 15 9 -6 19 Bodrumspor 9 2 2 5 15 14 8 1 20 Kardemir Karabükspor 9 0 1 8 3 21 1 -18

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