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2020-2021 Van Spor, Mamak maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Van Spor, Mamak ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Van Spor, Mamak maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Van Spor, Mamak ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Van Spor ve Mamak taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Van Spor sahasında Mamak ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Van Spor - Mamak maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Van Spor - Mamak Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hamit Basık(hakem), Musa Murat Emre(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Semih Güçlü(dördüncü Hakem)

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir

Yedekler
22. Sedat Ablak, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 11. Yaser Yıldız, 17. Aras Aydın, 21. Atamer Bilgin, 66. Furkan İnce, 92. İlter Ayyıldız, 98. Sedat Komi

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Goller
Burhan Arman,8.dk (f), Utku Şen,14.dk (f), Sefa Küpeli,86.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Yiğit İsmail Gökoğlan 63.dk, Sefa Küpeli 88.dk, Oktay Aydin 80.dk

Oyuna Girenler
Cihan Halil 63.dk, Şiyar Kepir 88.dk, Sedat Komi 80.dk

MAMAKMamak

Mamak İlk 11
25. Burak Cemal Çelik, 4. Abdullah Çelik, 5. Hüseyin İriç, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 47. Mehmet Halil Daniş, 67. Salih Sefercik, 88. Emran Muhammet

Yedekler
98. Yiğit Kafkasyalı, 1. Ahmet Karaman, 6. Halilcan Doğan, 9. Enes Kubat, 32. Hüseyin Demir, 58. Ataberk Yıldız, 66. Rıdvan Bingöl

Teknik Sorumlu
Vehbi Haluk Bulgurlu

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Salih Sefercik 22.dk

Oyundan Çıkanlar
Rahmi Muhammet Akyazı 75.dk, Hüseyin İriç 87.dk, Mehmet Halil Daniş 60.dk, Görkem Can Güner 87.dk, Emran Muhammet 46.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Karaman 75.dk, Ataberk Yıldız 87.dk, Enes Kubat 60.dk, Rıdvan Bingöl 87.dk, Hüseyin Demir 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor97111882210
2Turgutluspor960391018-1
3Serik Belediyespor9441136167
4Etimesgut Belediyespor943295154
5Van Spor943285153
6Karacabey Belediyespor9423128144
7Kırşehir Belediyespor842275142
8Kırklarelispor934283135
9Sakaryaspor93421212130
10Tarsus İdman Yurdu93331513122
111922 Konyaspor932496113
12Mamak FK932471311-6
13Pendikspor93151110101
14Elazığspor9414131513-2
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor8233131390
17Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
18Kastamonuspor92349159-6
19Bodrumspor9225151481
20Kardemir Karabükspor90183211-18

Fikstür

11.11.2020Kırklarelispor1-0Pendikspor
11.11.20201922 Konyaspor1-1Serik Belediyespor
11.11.2020PazarsporP-PKırşehir Belediyespor
11.11.2020Sakaryaspor2-6Bodrumspor
11.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-2Elazığspor
11.11.2020Van Spor3-0Başkent Akademi FK
11.11.2020Kastamonuspor1-0Kardemir Karabükspor
11.11.2020Karacabey Belediyespor4-0Sivas Belediyespor
11.11.2020Eyüpspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
11.11.2020Etimesgut Belediyespor2-1Turgutluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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