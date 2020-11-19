2020-2021 Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Van Spor ve Tetiş Yapı Elazığspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Van Spor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Van Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Van Spor - Tetiş Yapı Elazığspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Van Atatürk - Van - Van Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Muratcan Ilgaz(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)

Van Spor

Van Spor İlk 11

1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir



Yedekler

45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 11. Yaser Yıldız, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce, 92. İlter Ayyıldız



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül



Goller

Sedat Cengiz,29.dk (p), Yakup Demir,87.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sefa Küpeli 60.dk, Sarı Kart Abdulkadir Özdemir 45+2.dk, Sarı Kart Barış Gök 10.dk, Sarı Kart Oktay Aydin 76.dk, Sarı Kart Rüştü Hanlı 73.dk, Sarı Kart Utku Şen 74.dk



Oyundan Çıkanlar

Sefa Küpeli 62.dk, Oktay Aydin 83.dk, Utku Şen 75.dk



Oyuna Girenler

Zafer Şensoy 62.dk, Yaser Yıldız 83.dk, Cem Özdemir 75.dk

Tetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11

97. Okan Aytekin, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 11. Salih Polatdemir, 17. Ömer Yıldız, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 30. Yiğitcan Erdoğan, 77. Eren Çinkılınç, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı



Yedekler

13. Ali Karataş, 14. Fırat Ergün, 35. Gökhan Ekmen, 41. Muhammed Düzgüner, 53. Hasan Ekici, 75. Muhammed Umut Akbulut, 80. Ahmet Ormanoğlu



Teknik Sorumlu

Orhan Kaynak



Goller

Ömer Faruk Aydemir,80.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ömer Yıldız 88.dk, Sarı Kart Fırat Ergün 41.dk, Sarı Kart Muhammed Umut Akbulut 48.dk



Oyundan Çıkanlar

Eren Çinkılınç 33.dk, Fırat Ergün 86.dk, Cihan Canpolat 46.dk



Oyuna Girenler

Fırat Ergün 33.dk, Hasan Ekici 86.dk, Muhammed Umut Akbulut 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 20 2 Turgutluspor 11 8 0 3 13 12 24 1 3 Van Spor 11 6 3 2 15 9 21 6 4 Serik Belediyespor 11 5 4 2 16 10 19 6 5 Sakaryaspor 11 5 4 2 16 13 19 3 6 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 7 Etimesgut Belediyespor 11 4 4 3 10 7 16 3 8 Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 15 12 15 3 9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 1 10 1922 Konyaspor 11 4 2 5 15 8 14 7 11 Bodrumspor 11 3 3 5 19 17 12 2 12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 3 4 16 16 12 0 13 Kastamonuspor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Sivas Belediyespor 10 2 5 3 15 15 11 0 15 Mamak FK 10 3 2 5 8 16 11 -8 16 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 17 Elazığspor 11 4 1 6 14 18 13 -4 18 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 20 Kardemir Karabükspor 11 0 1 10 3 33 1 -30

Fikstür