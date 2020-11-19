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2020-2021 Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Van Spor ve Tetiş Yapı Elazığspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Van Spor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Van Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Van Spor - Tetiş Yapı Elazığspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Muratcan Ilgaz(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir

Yedekler
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 11. Yaser Yıldız, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce, 92. İlter Ayyıldız

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Goller
Sedat Cengiz,29.dk (p), Yakup Demir,87.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sefa Küpeli 60.dk, Sarı Kart Abdulkadir Özdemir 45+2.dk, Sarı Kart Barış Gök 10.dk, Sarı Kart Oktay Aydin 76.dk, Sarı Kart Rüştü Hanlı 73.dk, Sarı Kart Utku Şen 74.dk

Oyundan Çıkanlar
Sefa Küpeli 62.dk, Oktay Aydin 83.dk, Utku Şen 75.dk

Oyuna Girenler
Zafer Şensoy 62.dk, Yaser Yıldız 83.dk, Cem Özdemir 75.dk

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPORTetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
97. Okan Aytekin, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 11. Salih Polatdemir, 17. Ömer Yıldız, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 30. Yiğitcan Erdoğan, 77. Eren Çinkılınç, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı

Yedekler
13. Ali Karataş, 14. Fırat Ergün, 35. Gökhan Ekmen, 41. Muhammed Düzgüner, 53. Hasan Ekici, 75. Muhammed Umut Akbulut, 80. Ahmet Ormanoğlu

Teknik Sorumlu
Orhan Kaynak

Goller
Ömer Faruk Aydemir,80.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ömer Yıldız 88.dk, Sarı Kart Fırat Ergün 41.dk, Sarı Kart Muhammed Umut Akbulut 48.dk

Oyundan Çıkanlar
Eren Çinkılınç 33.dk, Fırat Ergün 86.dk, Cihan Canpolat 46.dk

Oyuna Girenler
Fırat Ergün 33.dk, Hasan Ekici 86.dk, Muhammed Umut Akbulut 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor119112882820
2Turgutluspor118031312241
3Van Spor11632159216
4Serik Belediyespor115421610196
5Sakaryaspor115421613193
6Kırklarelispor1044293166
7Etimesgut Belediyespor11443107163
8Karacabey Belediyespor114341512153
9Kırşehir Belediyespor1043398151
101922 Konyaspor11425158147
11Bodrumspor113351917122
12Tarsus İdman Yurdu103341616120
13Kastamonuspor11335121812-6
14Sivas Belediyespor102531515110
15Mamak FK1032581611-8
16Pendikspor10316141510-1
17Elazığspor11416141813-4
18Pazarspor8314121710-5
19Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
20Kardemir Karabükspor1101103331-30

Fikstür

18.11.2020Sakaryaspor3-1Başkent Akademi FK
18.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-3Serik Belediyespor
18.11.2020Van Spor2-1Elazığspor
18.11.20201922 Konyaspor1-2Turgutluspor
18.11.2020PazarsporP-PPendikspor
18.11.2020KırklarelisporP-PBayburt Özel İdare Spor
18.11.2020Kastamonuspor2-1Etimesgut Belediyespor
18.11.2020Karacabey Belediyespor2-2Kırşehir Belediyespor
18.11.2020Eyüpspor7-0Kardemir Karabükspor
18.11.2020Bodrumspor2-2Sivas Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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