2020-2021 Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Van Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Van Spor ve Tetiş Yapı Elazığspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Van Spor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Van Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı kaç kaç bitti?
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Van Spor - Tetiş Yapı Elazığspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Muratcan Ilgaz(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)
Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir
Yedekler
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 11. Yaser Yıldız, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce, 92. İlter Ayyıldız
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Goller
Sedat Cengiz,29.dk (p), Yakup Demir,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sefa Küpeli 60.dk, Sarı Kart Abdulkadir Özdemir 45+2.dk, Sarı Kart Barış Gök 10.dk, Sarı Kart Oktay Aydin 76.dk, Sarı Kart Rüştü Hanlı 73.dk, Sarı Kart Utku Şen 74.dk
Oyundan Çıkanlar
Sefa Küpeli 62.dk, Oktay Aydin 83.dk, Utku Şen 75.dk
Oyuna Girenler
Zafer Şensoy 62.dk, Yaser Yıldız 83.dk, Cem Özdemir 75.dk
Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
97. Okan Aytekin, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 11. Salih Polatdemir, 17. Ömer Yıldız, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 30. Yiğitcan Erdoğan, 77. Eren Çinkılınç, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı
Yedekler
13. Ali Karataş, 14. Fırat Ergün, 35. Gökhan Ekmen, 41. Muhammed Düzgüner, 53. Hasan Ekici, 75. Muhammed Umut Akbulut, 80. Ahmet Ormanoğlu
Teknik Sorumlu
Orhan Kaynak
Goller
Ömer Faruk Aydemir,80.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ömer Yıldız 88.dk, Sarı Kart Fırat Ergün 41.dk, Sarı Kart Muhammed Umut Akbulut 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Eren Çinkılınç 33.dk, Fırat Ergün 86.dk, Cihan Canpolat 46.dk
Oyuna Girenler
Fırat Ergün 33.dk, Hasan Ekici 86.dk, Muhammed Umut Akbulut 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|28
|20
|2
|Turgutluspor
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|24
|1
|3
|Van Spor
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|21
|6
|4
|Serik Belediyespor
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|19
|6
|5
|Sakaryaspor
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|19
|3
|6
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|7
|Etimesgut Belediyespor
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|16
|3
|8
|Karacabey Belediyespor
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|15
|3
|9
|Kırşehir Belediyespor
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|15
|1
|10
|1922 Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|14
|7
|11
|Bodrumspor
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|12
|2
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|12
|0
|13
|Kastamonuspor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|11
|0
|15
|Mamak FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|11
|-8
|16
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|17
|Elazığspor
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|13
|-4
|18
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|20
|Kardemir Karabükspor
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|1
|-30
Fikstür
|18.11.2020
|Sakaryaspor
|3-1
|Başkent Akademi FK
|18.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-3
|Serik Belediyespor
|18.11.2020
|Van Spor
|2-1
|Elazığspor
|18.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Turgutluspor
|18.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Pendikspor
|18.11.2020
|Kırklarelispor
|P-P
|Bayburt Özel İdare Spor
|18.11.2020
|Kastamonuspor
|2-1
|Etimesgut Belediyespor
|18.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|18.11.2020
|Eyüpspor
|7-0
|Kardemir Karabükspor
|18.11.2020
|Bodrumspor
|2-2
|Sivas Belediyespor