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2020-2021 Yalovaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Yalovaspor, Erbaaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yalovaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Yalovaspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yalovaspor ve Erbaaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  11. hafta maçında Yalovaspor sahasında Erbaaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yalovaspor - Erbaaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yalova Atatürk - Yalova stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Yalovaspor - Erbaaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yalova Atatürk - Yalova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Akdağ(hakem), Mustafa Burak Kuş(1. Yardımcı Hakem), Fırat Olgun(2. Yardımcı Hakem), Metehan Ayyürek(dördüncü Hakem)

YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 3. Fatih Hüseyin Salım, 7. Cemal Doğu, 8. Erhan Bal, 9. Oğuzhan Bozkurt, 17. Alperen Topçular, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 97. İbrahim Anıl Tekeli

Yedekler
54. Görkem Güner, 11. Cenk Kuşku, 39. Ümran Zambak, 92. Kutsal Manici
 

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 6. Emre Baysal, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
22. Furkan Yardım, 7. Rıdvan Çelik, 10. Canberk Özçakır, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 60. Rıdvan Gökçe, 61. Furkan Yıldırım

Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor107301752412
2İçel İdmanyurdu Spor116411632213
3Çatalcaspor10631168218
4Karşıyaka10631157218
5Şile Yıldızspor115421512193
6Çarşambaspor10532157188
7Esenler Erokspor9513127165
8Isparta 32 Spor9432149155
9Batman Petrolspor10424101114-1
10Elazığ Karakoçan FK11344101213-2
11Altındağspor93246811-2
12Erbaaspor1031651110-6
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK931581110-3
15Arhavispor91175174-12
16Cizrespor100375223-17
17Yalovaspor90276182-12

Fikstür

15.11.2020Elazığ Belediyespor Isparta 32 Spor
28.11.2020Elazığ Karakoçan FK1-1Isparta 32 Spor
28.11.2020Arhavispor0-1Şile Yıldızspor
28.11.2020Cizrespor0-2Osmaniyespor FK
28.11.2020Somaspor1-1Batman Petrolspor
28.11.2020Çarşambaspor1-0İçel İdmanyurdu Spor
28.11.2020Çatalcaspor0-0Altındağspor
28.11.2020Gölcükspor0-2Esenler Erokspor
28.11.2020Yalovaspor0-1Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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