2020-2021 Yalovaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Yalovaspor, Erbaaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Yalovaspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yalovaspor ve Erbaaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Yalovaspor sahasında Erbaaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yalovaspor - Erbaaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yalova Atatürk - Yalova stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Yalovaspor - Erbaaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yalova Atatürk - Yalova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Akdağ(hakem), Mustafa Burak Kuş(1. Yardımcı Hakem), Fırat Olgun(2. Yardımcı Hakem), Metehan Ayyürek(dördüncü Hakem)
Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 3. Fatih Hüseyin Salım, 7. Cemal Doğu, 8. Erhan Bal, 9. Oğuzhan Bozkurt, 17. Alperen Topçular, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 97. İbrahim Anıl Tekeli
Yedekler
54. Görkem Güner, 11. Cenk Kuşku, 39. Ümran Zambak, 92. Kutsal Manici
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 6. Emre Baysal, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Yedekler
22. Furkan Yardım, 7. Rıdvan Çelik, 10. Canberk Özçakır, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 60. Rıdvan Gökçe, 61. Furkan Yıldırım
Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|10
|7
|3
|0
|17
|5
|24
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11
|6
|4
|1
|16
|3
|22
|13
|3
|Çatalcaspor
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|21
|8
|4
|Karşıyaka
|10
|6
|3
|1
|15
|7
|21
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|11
|5
|4
|2
|15
|12
|19
|3
|6
|Çarşambaspor
|10
|5
|3
|2
|15
|7
|18
|8
|7
|Esenler Erokspor
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|16
|5
|8
|Isparta 32 Spor
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|15
|5
|9
|Batman Petrolspor
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|13
|-2
|11
|Altındağspor
|9
|3
|2
|4
|6
|8
|11
|-2
|12
|Erbaaspor
|10
|3
|1
|6
|5
|11
|10
|-6
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|10
|-3
|15
|Arhavispor
|9
|1
|1
|7
|5
|17
|4
|-12
|16
|Cizrespor
|10
|0
|3
|7
|5
|22
|3
|-17
|17
|Yalovaspor
|9
|0
|2
|7
|6
|18
|2
|-12
Fikstür
|15.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Arhavispor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|28.11.2020
|Cizrespor
|0-2
|Osmaniyespor FK
|28.11.2020
|Somaspor
|1-1
|Batman Petrolspor
|28.11.2020
|Çarşambaspor
|1-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|28.11.2020
|Çatalcaspor
|0-0
|Altındağspor
|28.11.2020
|Gölcükspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|28.11.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Erbaaspor