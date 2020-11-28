2020-2021 Yalovaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Yalovaspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yalovaspor ve Erbaaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Yalovaspor sahasında Erbaaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yalovaspor - Erbaaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yalova Atatürk - Yalova stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Yalovaspor - Erbaaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yalova Atatürk - Yalova



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Akdağ(hakem), Mustafa Burak Kuş(1. Yardımcı Hakem), Fırat Olgun(2. Yardımcı Hakem), Metehan Ayyürek(dördüncü Hakem)

Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

1. Ahmet Pekgöz, 3. Fatih Hüseyin Salım, 7. Cemal Doğu, 8. Erhan Bal, 9. Oğuzhan Bozkurt, 17. Alperen Topçular, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 97. İbrahim Anıl Tekeli



Yedekler

54. Görkem Güner, 11. Cenk Kuşku, 39. Ümran Zambak, 92. Kutsal Manici



Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 6. Emre Baysal, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

22. Furkan Yardım, 7. Rıdvan Çelik, 10. Canberk Özçakır, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 60. Rıdvan Gökçe, 61. Furkan Yıldırım



Teknik Sorumlu

Şevki Tonyalı

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 10 7 3 0 17 5 24 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 11 6 4 1 16 3 22 13 3 Çatalcaspor 10 6 3 1 16 8 21 8 4 Karşıyaka 10 6 3 1 15 7 21 8 5 Şile Yıldızspor 11 5 4 2 15 12 19 3 6 Çarşambaspor 10 5 3 2 15 7 18 8 7 Esenler Erokspor 9 5 1 3 12 7 16 5 8 Isparta 32 Spor 9 4 3 2 14 9 15 5 9 Batman Petrolspor 10 4 2 4 10 11 14 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 11 3 4 4 10 12 13 -2 11 Altındağspor 9 3 2 4 6 8 11 -2 12 Erbaaspor 10 3 1 6 5 11 10 -6 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 9 3 1 5 8 11 10 -3 15 Arhavispor 9 1 1 7 5 17 4 -12 16 Cizrespor 10 0 3 7 5 22 3 -17 17 Yalovaspor 9 0 2 7 6 18 2 -12

Fikstür