2020-2021 Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 25.10.2020 13:30'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu: Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği 2 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Halis Özkahya(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Kadir Sağlam(avar)

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 26. Semih Kaya, 39. Erkan Kaş, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 11. Jody Lukoki, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 21. Moryke Fofana, 24. Olcay Şahan, 44. Murat Akça, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 77. Mustafa Eskihellaç

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 9. Sorin Bogdan Stancu, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mete Işık

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 5 4 1 0 13 2 13 11 2 Fenerbahçe 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 10 3 4 Fatih Karagümrük 5 2 2 1 9 5 8 4 5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 1 6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3 8 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 9 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 7 1 10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 11 Başakşehir FK 6 2 1 3 7 7 7 0 12 Gaziantep FK 6 1 4 1 8 9 7 -1 13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 14 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 6 2 15 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2 18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4 19 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 4 -3 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları