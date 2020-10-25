Çin'den Türkiye'ye uçuşlar durduruldu!E-Devlet'te yeni bir hizmet! Abonelik iptalleri e-Devlet’ten yapılabilecekJakoben ne demek? Jakoben kelimesinin TDK anlamı...2020-2021 Ankaraspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucuSakarya'da evde yalnızken çakmakla oynayan 2 kardeş yangında öldüErdoğan'dan ABD'ye sert tepki: ''Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin''2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucuBandırmaspor 0-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCUİnternetten yemek siparişi verdi! Kurye tarafından tacize uğradı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 25.10.2020 13:30'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu:

YENİ MALATYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ
Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği
2 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Halis Özkahya(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Kadir Sağlam(avar)

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 26. Semih Kaya, 39. Erkan Kaş, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 11. Jody Lukoki, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 21. Moryke Fofana, 24. Olcay Şahan, 44. Murat Akça, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 77. Mustafa Eskihellaç

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 9. Sorin Bogdan Stancu, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mete Işık

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor54101321311
2Fenerbahçe532074113
3Galatasaray631285103
4Fatih Karagümrük52219584
5Kasımpaşa62224381
6Antalyaspor6222688-2
7Yeni Malatyaspor6222698-3
8Göztepe614110773
9BB Erzurumspor52127671
10Sivasspor42115471
11Başakşehir FK62137770
12Gaziantep FK6141897-1
13Hatayspor4211367-3
14Konyaspor51315362
15Kayserispor5203486-4
16Çaykur Rizespor5122785-1
17Trabzonspor5122575-2
18Denizlispor5122375-4
19Beşiktaş4112574-2
20Gençlerbirliği5113364-3
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni Malatyaspor2-1Gençlerbirliği
25.10.2020Alanyaspor Fatih Karagümrük
25.10.2020Fenerbahçe Trabzonspor
26.10.2020Sivasspor Çaykur Rizespor
26.10.2020Denizlispor Beşiktaş
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT