2020-2021 Yılport Samsunspor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Yılport Samsunspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Yılport Samsunspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Yılport Samsunspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında İstanbulspor ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Yılport Samsunspor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Tokat(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Hakan Belder(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 8. Oğuz Gürbulak, 23. Muhsin Yıldırım, 70. Nadir Çiftçi, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 24. Burak Çalık, 39. Kerem Can Akyüz
Yedekler
55. Furkan Köse, 5. Ercan Yazıcı, 19. Ahmethan Köse, 89. Erkam Reşmen, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 48. Erhan Kartal, 10. Vukan Savıcevıc, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 20. Kamal Issah, 7. Ali Dere, 35. Egehan Gök, 6. Berkay Görmez, 57. Melih Kabasakal
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|10
|3
|3
|Altınordu
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|9
|3
|4
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|5
|Adana Demirspor
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|8
|4
|6
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|7
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|8
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|9
|Adanaspor
|4
|1
|3
|0
|1
|0
|6
|1
|10
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|11
|Bandırmaspor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|13
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-2
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|Menemenspor