2020-2021 Yılport Samsunspor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Yılport Samsunspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Yılport Samsunspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında İstanbulspor ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yılport Samsunspor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Tokat(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Hakan Belder(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 8. Oğuz Gürbulak, 23. Muhsin Yıldırım, 70. Nadir Çiftçi, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 24. Burak Çalık, 39. Kerem Can Akyüz

Yedekler

55. Furkan Köse, 5. Ercan Yazıcı, 19. Ahmethan Köse, 89. Erkam Reşmen, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 48. Erhan Kartal, 10. Vukan Savıcevıc, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 20. Kamal Issah, 7. Ali Dere, 35. Egehan Gök, 6. Berkay Görmez, 57. Melih Kabasakal

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 2 Ankara Keçiörengücü 5 3 1 1 5 2 10 3 3 Altınordu 4 3 0 1 6 3 9 3 4 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 5 Adana Demirspor 4 2 2 0 7 3 8 4 6 Samsunspor 5 2 2 1 6 5 8 1 7 Altay 4 2 1 1 8 2 7 6 8 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0 9 Adanaspor 4 1 3 0 1 0 6 1 10 Balıkesirspor 4 2 0 2 5 5 6 0 11 Bandırmaspor 5 1 2 2 6 7 5 -1 12 Akhisarspor 4 1 1 2 2 2 4 0 13 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 14 Ümraniyespor 5 1 1 3 5 10 4 -5 15 Ankaraspor 4 1 0 3 2 7 3 -5 16 Eskişehirspor 5 0 3 2 2 9 3 -7 17 Boluspor 4 0 1 3 3 6 1 -3 18 Menemenspor 4 0 1 3 4 10 1 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür