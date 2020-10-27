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2020-2021 Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş ile 26.10.2020 20:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ
Yukatel Denizlispor Beşiktaş
2 3

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Ulusoy(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Özgüç Türkalp(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 91. Fabıano Leısmann, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 12. Erdoğan Kaya, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor65101521613
2Fenerbahçe6420105145
3Galatasaray631285103
4Fatih Karagümrük62229782
5Çaykur Rizespor62229881
6Kasımpaşa62224381
7Antalyaspor6222688-2
8Yeni Malatyaspor6222698-3
9Göztepe614110773
10BB Erzurumspor52127671
11Başakşehir FK62137770
12Beşiktaş5212897-1
13Gaziantep FK6141897-1
14Sivasspor5212567-1
15Hatayspor4211367-3
16Konyaspor51315362
17Kayserispor5203486-4
18Trabzonspor61236105-4
19Denizlispor61235105-5
20Gençlerbirliği5113364-3
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni Malatyaspor2-1Gençlerbirliği
25.10.2020Alanyaspor2-0Fatih Karagümrük
25.10.2020Fenerbahçe3-1Trabzonspor
26.10.2020Sivasspor0-2Çaykur Rizespor
26.10.2020Denizlispor2-3Beşiktaş
Onur Çelik
Spor Editörü


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