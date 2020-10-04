2020-2021 Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 04.10.2020 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|İttifak Holding Konyaspor
|0
|0
Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Hüseyin Göçek(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 10. Ismail Aissati, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 23. Sakıb Aytaç, 60. Özgür Çek, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan
Teknik Sorumlu
Robert Prosıneckı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
35. Ozan Can Oruç, 54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2
|2
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|7
|4
|3
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|4
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|5
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|6
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|7
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|7
|2
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|9
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|6
|-2
|10
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|5
|3
|11
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|12
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|-1
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|14
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|4
|-4
|15
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|16
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|17
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|2
|-3
|18
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|19
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|-2
|20
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|21
|Başakşehir FK
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|1
|-6
Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları
|02.10.2020
|Gaziantep FK
|1-1
|Trabzonspor
|02.10.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Kayserispor
|03.10.2020
|Fenerbahçe
|2-1
|Fatih Karagümrük
|03.10.2020
|BB Erzurumspor
|0-0
|Çaykur Rizespor
|03.10.2020
|Başakşehir FK
|0-0
|Göztepe
|03.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-0
|Antalyaspor
|04.10.2020
|Beşiktaş
|Gençlerbirliği
|04.10.2020
|Denizlispor
|0-0
|Konyaspor
|04.10.2020
|Alanyaspor
|Hatayspor
|04.10.2020
|Kasımpaşa
|Galatasaray