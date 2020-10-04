2020-2021 Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 04.10.2020 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Yukatel Denizlispor İttifak Holding Konyaspor 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Göçek(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 10. Ismail Aissati, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 23. Sakıb Aytaç, 60. Özgür Çek, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

35. Ozan Can Oruç, 54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 8 2 2 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 4 3 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 4 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 5 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 6 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 7 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 9 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 10 Konyaspor 3 1 2 0 4 1 5 3 11 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 12 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 14 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 4 -4 15 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 16 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 17 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 2 -3 18 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5 19 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 1 -2 20 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 21 Başakşehir FK 4 0 1 3 0 6 1 -6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları