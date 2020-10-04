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2020-2021 Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 04.10.2020 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Yukatel Denizlispor İttifak Holding Konyaspor
0 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Göçek(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 10. Ismail Aissati, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 23. Sakıb Aytaç, 60. Özgür Çek, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

35. Ozan Can Oruç, 54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe42204282
2Fatih Karagümrük42118474
3Alanyaspor32105174
4Galatasaray32105174
5Hatayspor32103073
6BB Erzurumspor42116472
7Antalyaspor42114272
8Göztepe41308464
9Kayserispor4202356-2
10Konyaspor31204153
11Trabzonspor41215550
12Beşiktaş3111564-1
13Sivasspor3111234-1
14Yeni Malatyaspor4112374-4
15Kasımpaşa31022230
16Gaziantep FK4031683-2
17Çaykur Rizespor4022252-3
18Denizlispor4022162-5
19MKE Ankaragücü3012131-2
20Gençlerbirliği2011021-2
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.2020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.2020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.2020Fenerbahçe2-1Fatih Karagümrük
03.10.2020BB Erzurumspor0-0Çaykur Rizespor
03.10.2020Başakşehir FK0-0Göztepe
03.10.2020Yeni Malatyaspor1-0Antalyaspor
04.10.2020Beşiktaş Gençlerbirliği
04.10.2020Denizlispor0-0Konyaspor
04.10.2020Alanyaspor Hatayspor
04.10.2020Kasımpaşa Galatasaray


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