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2020 - 2021 Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 - 2021 Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Trabzonspor ile 19.09.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR TRABZONSPOR
Yukatel Denizlispor Trabzonspor
0 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Bayarslan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 10. Ismail Aissati, 15. Oğuz Yılmaz, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu

Yedekler

19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 11. Murıs Mesanovıc, 16. Asım Aksungur, 23. Sakıb Aytaç, 9. Hadı Sacko, 60. Özgür Çek, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan, 91. Fabıano Leısmann

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 4. Hüseyin Türkmen, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 79. Benık Tunanı Afobe, 22. Gaston Matıas Campı, 33. Abdurrahim Dursun, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 19. Safa Kınalı, 6. Guılherme Costa Marques, 75. Faruk Can Genç, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 28. Salih Kavrazlı, 20. Rahmi Anıl Başaran, 77. Kerem Baykuş

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Göztepe21106244
2Fatih Karagümrük11003033
3Beşiktaş11003132
4Galatasaray11003132
5Alanyaspor11002032
6Antalyaspor11002032
7Hatayspor11002032
8BB Erzurumspor11002131
9Fenerbahçe11002131
10Kayserispor11001031
11Konyaspor10100010
12Trabzonspor2011131-2
13Gençlerbirliği2011021-2
14Yeni Malatyaspor2011141-3
15Denizlispor2011151-4
16Çaykur Rizespor1001120-1
17MKE Ankaragücü1001120-1
18Kasımpaşa1001010-1
19Gaziantep FK1001130-2
20Başakşehir FK1001020-2
21Sivasspor1001020-2

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor Kayserispor
19.09.2020Denizlispor0-0Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği0-0Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe Hatayspor


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