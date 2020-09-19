2020 - 2021 Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Trabzonspor ile 19.09.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
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Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Trabzonspor
|0
|0
Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.09.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Bayarslan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 10. Ismail Aissati, 15. Oğuz Yılmaz, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu
Yedekler
19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 11. Murıs Mesanovıc, 16. Asım Aksungur, 23. Sakıb Aytaç, 9. Hadı Sacko, 60. Özgür Çek, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan, 91. Fabıano Leısmann
Teknik Sorumlu
Robert Prosıneckı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 4. Hüseyin Türkmen, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 79. Benık Tunanı Afobe, 22. Gaston Matıas Campı, 33. Abdurrahim Dursun, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 19. Safa Kınalı, 6. Guılherme Costa Marques, 75. Faruk Can Genç, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 28. Salih Kavrazlı, 20. Rahmi Anıl Başaran, 77. Kerem Baykuş
Teknik Sorumlu
Edward John Ikem Newton
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|2
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|4
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|5
|Alanyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|6
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|8
|BB Erzurumspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|9
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|10
|Kayserispor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|11
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|13
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|14
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|15
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|16
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|17
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|18
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|19
|Gaziantep FK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|20
|Başakşehir FK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
|21
|Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|0-0
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|0-0
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|Hatayspor