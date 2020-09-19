2020 - 2021 Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Trabzonspor ile 19.09.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç sonucu: Yukatel Denizlispor Trabzonspor 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Bayarslan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 10. Ismail Aissati, 15. Oğuz Yılmaz, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu

Yedekler

19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 11. Murıs Mesanovıc, 16. Asım Aksungur, 23. Sakıb Aytaç, 9. Hadı Sacko, 60. Özgür Çek, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan, 91. Fabıano Leısmann

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 4. Hüseyin Türkmen, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 79. Benık Tunanı Afobe, 22. Gaston Matıas Campı, 33. Abdurrahim Dursun, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 19. Safa Kınalı, 6. Guılherme Costa Marques, 75. Faruk Can Genç, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 28. Salih Kavrazlı, 20. Rahmi Anıl Başaran, 77. Kerem Baykuş

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 2 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 6 Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 10 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 3 1 11 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 13 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 14 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 15 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 16 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 17 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 18 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 19 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 20 Başakşehir FK 1 0 0 1 0 2 0 -2 21 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları