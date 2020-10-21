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2020-2021 Zonguldak Kömürspor 0 - 1 Amed Sportif Faaliyetler / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Zonguldak Kömürspor 0 - 1 Amed Sportif Faaliyetler / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  6. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Zonguldak Kömürspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Türkmen(hakem), Musa Murat Emre(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Saldıraner(2. Yardımcı Hakem), Serkan Eryılmaz(dördüncü Hakem)

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 58. Serbay Yağız, 14. Hakan Çevik, 61. Murat Türkkan, 19. İlker Cihan, 67. Berkan Akdeniz, 20. Aykut Emre Yakut, 17. Batuhan Yılmaz, 7. Emre Kara, 9. Ahmet Hakan Demirli, 57. Sinan Uzun

Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 22. Ali Fırat Okur, 28. Hüseyin Yılmaz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 74. İhsan Furkan Deniz, 77. Ramazan Işık, 99. Tezcan Gökmen, 26. Yiğit Karaman, 21. Sezer Taşkolu, 41. Oktay Pop

Teknik Sorumlu
Turan İnce

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
1. Bekir Sevgi, 12. Serkan Yavuz, 5. Deniz Yılmaz, 13. Emrah Taysı, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 14. Güray Gazioğlu, 7. Muhlis İstemi, 23. Sinan Akaydin, 99. Batuhan Kurt

Yedekler
31. Abdullah Yiğiter, 21. Abdullah Çetin, 2. Hasan Erbey, 3. Anıl Şahin, 28. Oğuzhan Öztürk, 24. Zeki Korkmaz, 20. Seymen Yağmur, 73. Şiyar Sayyiğit, 10. Yusuf Yağmur

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK65102341619
2Sancaktepe FK64201621414
324Erzincanspor5410114137
4Ankara Demirspor5311135108
5Uşak Spor6312128104
6Hekimoğlu Trabzon52307295
7Sarıyer52306294
8Amed Sportif6303599-4
9Çorum FK52129970
10Kocaelispor4211567-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Hacettepe Spor6123685-2
13Zonguldak Kömürspor6123365-3
14Afjet Afyonspor5122375-4
15Gümüşhanespor61237125-5
16Niğde Anadolu FK61143144-11
17Ergene Velimeşe60337113-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

21.10.2020SarıyerP-PAnkara Demirspor
21.10.2020Manisa FK1-1Ergene Velimeşe
21.10.2020Kocaelispor İnegölspor
21.10.2020Zonguldak Kömürspor0-1Amed Sportif
21.10.2020Hacettepe Spor3-3Kahramanmaraşspor
21.10.2020Gümüşhanespor1-5Sancaktepe FK
21.10.2020Çorum FK4-0Niğde Anadolu FK
21.10.2020Şanlıurfaspor0-2Hekimoğlu Trabzon
21.10.2020Uşak Spor1-324Erzincanspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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