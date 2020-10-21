2020-2021 Zonguldak Kömürspor 0 - 1 Amed Sportif Faaliyetler / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Zonguldak Kömürspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Türkmen(hakem), Musa Murat Emre(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Saldıraner(2. Yardımcı Hakem), Serkan Eryılmaz(dördüncü Hakem)
Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 58. Serbay Yağız, 14. Hakan Çevik, 61. Murat Türkkan, 19. İlker Cihan, 67. Berkan Akdeniz, 20. Aykut Emre Yakut, 17. Batuhan Yılmaz, 7. Emre Kara, 9. Ahmet Hakan Demirli, 57. Sinan Uzun
Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 22. Ali Fırat Okur, 28. Hüseyin Yılmaz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 74. İhsan Furkan Deniz, 77. Ramazan Işık, 99. Tezcan Gökmen, 26. Yiğit Karaman, 21. Sezer Taşkolu, 41. Oktay Pop
Teknik Sorumlu
Turan İnce
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
1. Bekir Sevgi, 12. Serkan Yavuz, 5. Deniz Yılmaz, 13. Emrah Taysı, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 14. Güray Gazioğlu, 7. Muhlis İstemi, 23. Sinan Akaydin, 99. Batuhan Kurt
Yedekler
31. Abdullah Yiğiter, 21. Abdullah Çetin, 2. Hasan Erbey, 3. Anıl Şahin, 28. Oğuzhan Öztürk, 24. Zeki Korkmaz, 20. Seymen Yağmur, 73. Şiyar Sayyiğit, 10. Yusuf Yağmur
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|6
|5
|1
|0
|23
|4
|16
|19
|2
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|3
|24Erzincanspor
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|13
|7
|4
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|5
|Uşak Spor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|4
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|7
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|8
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|9
|Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|10
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Hacettepe Spor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|13
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|16
|Niğde Anadolu FK
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|4
|-11
|17
|Ergene Velimeşe
|6
|0
|3
|3
|7
|11
|3
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|21.10.2020
|Sarıyer
|P-P
|Ankara Demirspor
|21.10.2020
|Manisa FK
|1-1
|Ergene Velimeşe
|21.10.2020
|Kocaelispor
|İnegölspor
|21.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-1
|Amed Sportif
|21.10.2020
|Hacettepe Spor
|3-3
|Kahramanmaraşspor
|21.10.2020
|Gümüşhanespor
|1-5
|Sancaktepe FK
|21.10.2020
|Çorum FK
|4-0
|Niğde Anadolu FK
|21.10.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Hekimoğlu Trabzon
|21.10.2020
|Uşak Spor
|1-3
|24Erzincanspor