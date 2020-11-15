2020-2021 Zonguldak Kömürspor 2 - 0 Şanlıurfaspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Şanlıurfaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 10. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Şanlıurfaspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?
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Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Tarık Güldal(hakem), Abdulkadir Döner(1. Yardımcı Hakem), Şeyhmus Baysal(2. Yardımcı Hakem), Doğukan Yıldırım(dördüncü Hakem)
Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 7. Emre Kara, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 22. Ali Fırat Okur, 28. Hüseyin Yılmaz, 20. Aykut Emre Yakut, 57. Sinan Uzun, 61. Murat Türkkan, 74. İhsan Furkan Deniz, 77. Ramazan Işık
Yedekler
87. Sinan Ören, 6. Yilmaz Daler, 9. Ahmet Hakan Demirli, 17. Batuhan Yılmaz, 41. Oktay Pop, 26. Yiğit Karaman, 34. Muhammed Yasir Karabay, 58. Serbay Yağız, 67. Berkan Akdeniz, 99. Tezcan Gökmen
Teknik Sorumlu
Turan İnce
Goller
Hakan Çevik,49.dk (h), Tezcan Gökmen,90.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Yılmaz 44.dk, Sarı Kart Aykut Emre Yakut 42.dk, Sarı Kart İhsan Furkan Deniz 72.dk, Sarı Kart Tezcan Gökmen 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Kara 85.dk, Sinan Uzun 85.dk, Hüseyin Yılmaz 78.dk, Aykut Emre Yakut 42.dk, İhsan Furkan Deniz 78.dk
Oyuna Girenler
Batuhan Yılmaz 85.dk, Tezcan Gökmen 85.dk, Ahmet Hakan Demirli 78.dk, Oktay Pop 42.dk, Berkan Akdeniz 78.dk
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 62. Volkan Geyik, 19. İsmail Cem Kara, 3. Süleyman Luş, 63. Fevzi Özkan, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 25. Yunus Emre Gedik, 11. Tarık Kurt, 54. Enes Subaşı, 7. Mustafa Şen
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 20. Muhammed Demirci, 22. İhsan Uğur Göktaş, 17. Serkan Sefil, 10. Hüseyin Kala, 14. İlker Sayan, 2. Göksu Alhas, 8. Erkan Süer, 4. Sefa Özdemir
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fevzi Özkan 44.dk, Sarı Kart Mustafa Samican Keskin 2.dk
Oyundan Çıkanlar
Fevzi Özkan 58.dk, Mustafa Şen 58.dk, Yunus Emre Gedik 78.dk, Süleyman Luş 58.dk, Tarık Kurt 71.dk
Oyuna Girenler
Erkan Süer 58.dk, Muhammed Demirci 58.dk, İlker Sayan 78.dk, İhsan Uğur Göktaş 58.dk, Hüseyin Kala 71.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|10
|9
|1
|0
|33
|8
|28
|25
|2
|24Erzincanspor
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|20
|9
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|9
|5
|3
|1
|18
|5
|18
|13
|4
|Sancaktepe FK
|8
|5
|2
|1
|17
|4
|17
|13
|5
|Uşak Spor
|9
|5
|2
|2
|17
|11
|17
|6
|6
|Sarıyer
|8
|4
|4
|0
|9
|2
|16
|7
|7
|Kocaelispor
|8
|4
|2
|2
|8
|8
|14
|0
|8
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Zonguldak Kömürspor
|9
|2
|3
|4
|5
|9
|9
|-4
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|14
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|15
|Ergene Velimeşe
|10
|1
|3
|6
|9
|16
|6
|-7
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|14.11.2020
|Gümüşhanespor
|1-4
|Hekimoğlu Trabzon
|14.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|2-0
|Şanlıurfaspor
|14.11.2020
|Hacettepe Spor
|1-1
|Uşak Spor
|14.11.2020
|Sarıyer
|1-0
|24Erzincanspor
|14.11.2020
|Manisa FK
|3-1
|Kahramanmaraşspor
|14.11.2020
|Kocaelispor
|0-1
|Sancaktepe FK
|14.11.2020
|Çorum FK
|P-P
|Amed Sportif
|14.11.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Ankara Demirspor
|14.11.2020
|İnegölspor
|1-0
|Ergene Velimeşe