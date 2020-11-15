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2020-2021 Zonguldak Kömürspor 2 - 0 Şanlıurfaspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Zonguldak Kömürspor 2 - 0 Şanlıurfaspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Şanlıurfaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  10. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Şanlıurfaspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Tarık Güldal(hakem), Abdulkadir Döner(1. Yardımcı Hakem), Şeyhmus Baysal(2. Yardımcı Hakem), Doğukan Yıldırım(dördüncü Hakem)

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 7. Emre Kara, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 22. Ali Fırat Okur, 28. Hüseyin Yılmaz, 20. Aykut Emre Yakut, 57. Sinan Uzun, 61. Murat Türkkan, 74. İhsan Furkan Deniz, 77. Ramazan Işık

Yedekler
87. Sinan Ören, 6. Yilmaz Daler, 9. Ahmet Hakan Demirli, 17. Batuhan Yılmaz, 41. Oktay Pop, 26. Yiğit Karaman, 34. Muhammed Yasir Karabay, 58. Serbay Yağız, 67. Berkan Akdeniz, 99. Tezcan Gökmen

Teknik Sorumlu
Turan İnce

Goller
Hakan Çevik,49.dk (h), Tezcan Gökmen,90.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Yılmaz 44.dk, Sarı Kart Aykut Emre Yakut 42.dk, Sarı Kart İhsan Furkan Deniz 72.dk, Sarı Kart Tezcan Gökmen 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Kara 85.dk, Sinan Uzun 85.dk, Hüseyin Yılmaz 78.dk, Aykut Emre Yakut 42.dk, İhsan Furkan Deniz 78.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Yılmaz 85.dk, Tezcan Gökmen 85.dk, Ahmet Hakan Demirli 78.dk, Oktay Pop 42.dk, Berkan Akdeniz 78.dk

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 62. Volkan Geyik, 19. İsmail Cem Kara, 3. Süleyman Luş, 63. Fevzi Özkan, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 25. Yunus Emre Gedik, 11. Tarık Kurt, 54. Enes Subaşı, 7. Mustafa Şen

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 20. Muhammed Demirci, 22. İhsan Uğur Göktaş, 17. Serkan Sefil, 10. Hüseyin Kala, 14. İlker Sayan, 2. Göksu Alhas, 8. Erkan Süer, 4. Sefa Özdemir

Teknik Sorumlu


Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Fevzi Özkan 44.dk, Sarı Kart Mustafa Samican Keskin 2.dk

Oyundan Çıkanlar
Fevzi Özkan 58.dk, Mustafa Şen 58.dk, Yunus Emre Gedik 78.dk, Süleyman Luş 58.dk, Tarık Kurt 71.dk

Oyuna Girenler
Erkan Süer 58.dk, Muhammed Demirci 58.dk, İlker Sayan 78.dk, İhsan Uğur Göktaş 58.dk, Hüseyin Kala 71.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK109103382825
224Erzincanspor9621156209
3Hekimoğlu Trabzon95311851813
4Sancaktepe FK85211741713
5Uşak Spor95221711176
6Sarıyer844092167
7Kocaelispor842288140
8Ankara Demirspor7412168138
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Zonguldak Kömürspor9234599-4
12Çorum FK721411137-2
13Kahramanmaraşspor71428107-2
14İnegölspor91448147-6
15Ergene Velimeşe101369166-7
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK91355176-12
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

14.11.2020Gümüşhanespor1-4Hekimoğlu Trabzon
14.11.2020Zonguldak Kömürspor2-0Şanlıurfaspor
14.11.2020Hacettepe Spor1-1Uşak Spor
14.11.2020Sarıyer1-024Erzincanspor
14.11.2020Manisa FK3-1Kahramanmaraşspor
14.11.2020Kocaelispor0-1Sancaktepe FK
14.11.2020Çorum FKP-PAmed Sportif
14.11.2020Afjet AfyonsporP-PAnkara Demirspor
14.11.2020İnegölspor1-0Ergene Velimeşe


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