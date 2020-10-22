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2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var?

2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var? sorularının cevaplarına internette her yıl çokça bakılıyor. Her geçen yıl daha yüksek oranda artış gösteren Dünya nüfusu hakkında biz de tüm bilgileri haberimizde derledik.

2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var?

Açıklanan nüfus istatistiklerine göre 2020 yılında dünyada kaç insan olduğu belirlendi. 2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var? sorularıyla bilgi alınan bu konuyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

DÜNYA NÜFUSU NEDİR?

Dünya nüfusu veya dünya insan nüfusu, dünya üzerinde yaşayan insan sayısını vermektedir. En güncel tahminlere göre dünya nüfusu günümüzde 7,78 milyarı geçmiştir.

Yapılan araştırmalara göre dünyada şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. Zamanla doğum ve ölümler olmuş ve şuanda canlı olarak yaşayan insan sayısının 8 milyara yaklaştığı hesaplanmıştır. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var?

DÜNYA NÜFUSU NASIL HESAPLANIR?

Dünya nüfusu tüm ülkelerin kendi verilerinin toplamına göre hesaplanmaktadır. Mesela İngiltere yönetimi kendi ülkesinin nüfusunu hesaplıyor, Türkiye yönetimi kendi ülkesinin nüfusunu hesaplıyor vb. bu şekilde tüm ülkeler kendi değerlerini hesaplıyor ve en sonunda hepsi toplanıyor böylelikle dünya nüfusu ortaya çıkmış oluyor. 

2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var?

2020 DÜNYA NÜFUSU KAÇ?

2020 Dünya Nüfusu Kaç Milyardır :7.809.297.312 (7 milyar 809 milyon 297 bin 312)

2020 Eylül ayı itibariyle dünyanın güncel nüfusu 7.809.297.312 olarak hesaplanmıştır. Yani yazıyla yazarsak dünyanın toplam nüfusu güncel olarak "Yedi milyar sekiz yüz dokuz milyon iki yüz doksan yedi bin üç yüz on iki" kişidir. Güncel verilere worldometers sitesinden ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak dünyada 2020 yılında doğanlar ve ölenlerin sayısı aşağıdaki gibidir.

2020 yılında doğanların sayısı (Bugüne kadar) : 94.609.582 (94 milyon 609 bin 582)

2020 yılında ölenlerin sayısı (Bugüne kadar) : 39.719.414 (39 milyon 719 bin 414)

2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var?

DÜNYADA KAÇ MİLYON İNSAN VAR?

Dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte, 7.78 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürdü. Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

Özellikle sağlık açısından ortaya çıkan olanaklar ve teknolojik unsurlar ile beraber, insan ömrü her geçen yıl daha fazla uzuyor. Bu da ölüm oranı ile doğum oranı arasındaki uçurumun devamlı olarak daha yüksek noktaya çıkmasına sebep olmaktadır. O yüzden Dünya nüfus artışının hız oranına bakıldığı zaman her yıl ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu da 2100 yılına gelindiği zaman nüfusun 11 milyondan fazla olacağını öngörüyor. Özelliklerin dünya kaynaklarının her geçen zaman azalması ile beraber, bu popülasyon artışının ciddi bir tehlike yaratabileceği pek çok bilim insanı tarafından ortaya çıkarılmakta ve dile getirilmektedir.

2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var?

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL NÜFUSU KAÇTIR?

Türkiye'nin nüfusu : 83.154.997 (83 milyon 154 bin 997)

Türkiye'nin erkek nüfusu : 41.721.136 (41 milyon 721 bin 136)

Türkiye'nin kadın nüfusu : 41.433.861 (41 milyon 433 bin 861)

2020 yılı güncel nüfus sayımlarına göre Türkiye'nin toplam nüfusu 83.154.997 (83 milyon 154 bin 997) kişi olarak hesaplanmıştır.

2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var?

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?

Dünya üzerinde yer alan ülke sayısı sizi şaşırtabilir. Dünyada kaç ülkenin bulunduğu sorusunun cevabı ülkenin tanımı anlayışına göre değişir. Fakat en yaygın kabul gören sayı, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanandır.

Birleşmiş Milletler'e göre dünya üzerinde 195 egemen devlet ya da ülke bulunmaktadır. Egemen devlet ya da ülke tanımı, kendi sınırları olan ve bağımsız bir hükümete sahip siyasi yapıları tanımlar.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke bulunmaktadır. Vatikan ve Filistin gözlemci statü kapsamında değerlendirilir.

2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var?

NÜFUSLARINA GÖRE ÜLKELER SIRALAMASI

Eylül 2020 yılı itibariyle dünyanın en kalabalık ilk 50 ülkesi aşağıdaki gibidir.

  1. Çin 2020 güncel nüfusu : 1.439.254.046
  2. Hindistan 2020 güncel nüfusu : 1.380.004.385
  3. ABD 2020 güncel nüfusu : 331.002.651
  4. Endonezya 2020 güncel nüfusu : 273.523.615
  5. Pakistan 2020 güncel nüfusu : 220.892.340
  6. Brezilya 2020 güncel nüfusu : 212.559.417
  7. Nijerya 2020 güncel nüfusu : 206.139.589
  8. Bangladeş 2020 güncel nüfusu : 164.689.815
  9. Rusya 2020 güncel nüfusu : 145.934.862
  10. Meksika 2020 güncel nüfusu : 128.932.104
  11. Japonya 2020 güncel nüfusu : 126.476.591
  12. Etiyopya 2020 güncel nüfusu : 114.963.383
  13. Filipinler 2020 güncel nüfusu : 109.581.078
  14. Mısır 2020 güncel nüfusu : 102.334.404
  15. Vietnam 2020 güncel nüfusu : 97.338.984
  16. Kongo DC 2020 güncel nüfusu : 89.561.403
  17. İran 2020 güncel nüfusu : 83.415.638
  18. Türkiye 2020 güncel nüfusu : 83.154.997
  19. Almanya 2020 güncel nüfusu : 83.149.300
  20. Birleşik Krallık 2020 güncel nüfusu : 67.886.011
  21. Fransa 2020 güncel nüfusu : 67.075.000
  22. Tayland 2020 güncel nüfusu : 66.501.015
  23. İtalya 2020 güncel nüfusu : 60.461.826
  24. Tanzanya 2020 güncel nüfusu : 59.734.218
  25. Güney Afrika 2020 güncel nüfusu : 59.308.690
  26. Myanmar 2020 güncel nüfusu : 54.409.800
  27. Kenya 2020 güncel nüfusu : 53.771.296
  28. Güney Kore 2020 güncel nüfusu : 51.280.665
  29. Kolombiya 2020 güncel nüfusu : 50.882.891
  30. İspanya 2020 güncel nüfusu : 47.100.396
  31. Uganda 2020 güncel nüfusu : 45.741.007
  32. Arjantin 2020 güncel nüfusu : 45.195.774
  33. Cezayir 2020 güncel nüfusu : 43.851.044
  34. Sudan 2020 güncel nüfusu : 43.849.269
  35. Ukrayna 2020 güncel nüfusu : 43.733.762
  36. Irak 2020 güncel nüfusu : 40.222.493
  37. Afganistan 2020 güncel nüfusu : 38.928.346
  38. Polonya 2020 güncel nüfusu : 37.846.611
  39. Kanada 2020 güncel nüfusu : 37.742.154
  40. Fas 2020 güncel nüfusu : 36.910.560
  41. Suudi Arabistan 2020 güncel nüfusu : 34.813.871
  42. Özbekistan 2020 güncel nüfusu : 34.100.100
  43. Peru 2020 güncel nüfusu : 32.971.854
  44. Angola 2020 güncel nüfusu : 32.866.272
  45. Malezya 2020 güncel nüfusu : 32.365.999
  46. Mozambik 2020 güncel nüfusu : 31.255.435
  47. Gana 2020 güncel nüfusu : 31.072.940
  48. Yemen 2020 güncel nüfusu : 29.825.964
  49. Nepal 2020 güncel nüfusu : 29.136.808
  50. Venezuela 2020 güncel nüfusu : 28.435.940
Okan Gül
Video Editörü


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