Açıklanan nüfus istatistiklerine göre 2020 yılında dünyada kaç insan olduğu belirlendi. 2020 Dünya nüfusu kaç? Dünyada kaç milyon insan var? sorularıyla bilgi alınan bu konuyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

DÜNYA NÜFUSU NEDİR?

Dünya nüfusu veya dünya insan nüfusu, dünya üzerinde yaşayan insan sayısını vermektedir. En güncel tahminlere göre dünya nüfusu günümüzde 7,78 milyarı geçmiştir.

Yapılan araştırmalara göre dünyada şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. Zamanla doğum ve ölümler olmuş ve şuanda canlı olarak yaşayan insan sayısının 8 milyara yaklaştığı hesaplanmıştır. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

DÜNYA NÜFUSU NASIL HESAPLANIR?

Dünya nüfusu tüm ülkelerin kendi verilerinin toplamına göre hesaplanmaktadır. Mesela İngiltere yönetimi kendi ülkesinin nüfusunu hesaplıyor, Türkiye yönetimi kendi ülkesinin nüfusunu hesaplıyor vb. bu şekilde tüm ülkeler kendi değerlerini hesaplıyor ve en sonunda hepsi toplanıyor böylelikle dünya nüfusu ortaya çıkmış oluyor.

2020 DÜNYA NÜFUSU KAÇ?

2020 Dünya Nüfusu Kaç Milyardır : 7.809.297.312 (7 milyar 809 milyon 297 bin 312)

2020 Eylül ayı itibariyle dünyanın güncel nüfusu 7.809.297.312 olarak hesaplanmıştır. Yani yazıyla yazarsak dünyanın toplam nüfusu güncel olarak "Yedi milyar sekiz yüz dokuz milyon iki yüz doksan yedi bin üç yüz on iki" kişidir. Güncel verilere worldometers sitesinden ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak dünyada 2020 yılında doğanlar ve ölenlerin sayısı aşağıdaki gibidir.

2020 yılında doğanların sayısı (Bugüne kadar) : 94.609.582 (94 milyon 609 bin 582)

2020 yılında ölenlerin sayısı (Bugüne kadar) : 39.719.414 (39 milyon 719 bin 414)

DÜNYADA KAÇ MİLYON İNSAN VAR?

Dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte, 7.78 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürdü. Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

Özellikle sağlık açısından ortaya çıkan olanaklar ve teknolojik unsurlar ile beraber, insan ömrü her geçen yıl daha fazla uzuyor. Bu da ölüm oranı ile doğum oranı arasındaki uçurumun devamlı olarak daha yüksek noktaya çıkmasına sebep olmaktadır. O yüzden Dünya nüfus artışının hız oranına bakıldığı zaman her yıl ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu da 2100 yılına gelindiği zaman nüfusun 11 milyondan fazla olacağını öngörüyor. Özelliklerin dünya kaynaklarının her geçen zaman azalması ile beraber, bu popülasyon artışının ciddi bir tehlike yaratabileceği pek çok bilim insanı tarafından ortaya çıkarılmakta ve dile getirilmektedir.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL NÜFUSU KAÇTIR?

Türkiye'nin nüfusu : 83.154.997 (83 milyon 154 bin 997)

Türkiye'nin erkek nüfusu : 41.721.136 (41 milyon 721 bin 136)

Türkiye'nin kadın nüfusu : 41.433.861 (41 milyon 433 bin 861)

2020 yılı güncel nüfus sayımlarına göre Türkiye'nin toplam nüfusu 83.154.997 (83 milyon 154 bin 997) kişi olarak hesaplanmıştır.

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?

Dünya üzerinde yer alan ülke sayısı sizi şaşırtabilir. Dünyada kaç ülkenin bulunduğu sorusunun cevabı ülkenin tanımı anlayışına göre değişir. Fakat en yaygın kabul gören sayı, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanandır.

Birleşmiş Milletler'e göre dünya üzerinde 195 egemen devlet ya da ülke bulunmaktadır. Egemen devlet ya da ülke tanımı, kendi sınırları olan ve bağımsız bir hükümete sahip siyasi yapıları tanımlar.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke bulunmaktadır. Vatikan ve Filistin gözlemci statü kapsamında değerlendirilir.

NÜFUSLARINA GÖRE ÜLKELER SIRALAMASI

Eylül 2020 yılı itibariyle dünyanın en kalabalık ilk 50 ülkesi aşağıdaki gibidir.