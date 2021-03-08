2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği soru ve cevapları açıklandı
07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2020-STS Diş Hekimliği) soru ve cevapları yayımlandı.
ÖSYM, 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının adayların erişimine açıldığını duyurdu.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)