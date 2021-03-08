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  3. 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği soru ve cevapları açıklandı

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği soru ve cevapları açıklandı

07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2020-STS Diş Hekimliği) soru ve cevapları yayımlandı.

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği soru ve cevapları açıklandı

ÖSYM, 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının adayların erişimine açıldığını duyurdu. 

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.


2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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