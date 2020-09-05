2020 model sıfır araba fiyat listesi
Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÖTV oranlarındaki değişikliğin ardından 2020 model araçlardaki fiyat değişikliği vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Birçok marka araç fiyatlarını güncellerken biz de Eylül ayı sıfır araba fiyat listesine haberimizde sizler için yer verdik.
2020 MODEL SIFIR ARABA FİYAT LİSTESİ | Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında girilen pandemi sürecinde Haziran ayı ile birlikte yeni normalleşme sürecine gidilmesi yönünde kararlar alındı. Bunun üzerine kurumsal bankalar birçok marka araç için taşıt kredisi desteği vermiş nacak ağustos ayı itibarıyla bu desteğin birçok markadan çekilmesi kararı alınmıştı. Ardından gelen ÖTV zammı ile otomotiv firmaları yavaş yavaş sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte ÖTV zammının ardından 2020 model sıfır araba eylül ayı fiyat listesi!
- Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 _____ 133.900
- Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 _____ 120.900
- Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 _____ 124.900
- Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 _____ 225.900
- Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 _____ 183.900
- Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 _____ 338.900
- Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 _____ 375.900
- Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 _____ 129.900
FİAT
- Easy 1.4 Fire 95: 2020 _____ 106.900 TL ,
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 _____ 133.367 TL ,
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 _____ 178.900 TL ,
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 2020 _____ 121.800 TL ,
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: _____ 144.900 TL ,
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 _____ 181.900 TL ,
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 _____ 181.900 TL ,
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 2020 _____ 125.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 _____ 153.900 TL,
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 _____ 185.900 TL,
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 _____ 185.900 TL,
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 _____ 189.900 TL
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 2020 _____ 152.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 2020 _____ 165.900 TL
- Fiat Doblo Panorama'nın 2020 model Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 _____ 183.900 TL
TOTOYA
- Hybrid Dream e-CVT: Eylül ayı fiyatı 305.000 TL,
- Hybrid Dream X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 317.750 TL,
- Hybrid Flame e-CVT: Eylül ayı fiyatı 314.250 TL,
- Hybrid Flame X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 327.550 TL
- Hybrid Passion X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 352.900 TL olarak açıklandı.
- Totoya Corolla Hatcback 2020 model araçlarının versiyonları
- 1.2 Turbo Dream Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 215.600 TL ,
- 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 226.500 TL ,
- 1.2 Turbo Flame Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 228.800 TL,
- 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 295.250 TL fiyatlarıyla satılmaya başlandı.
HONDA
- Civic Sedan 1.6L Dream 2020 Eylül ayı fiyatı 209.600
- Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Eylül ayı fiyatı 279.500
- Honda Civic Type R 2020 Eylül ayı fiyatı 643.200
- Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Eylül ayı fiyatı 393.100
- Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Eylül ayı fiyatı 320.600
DACIA
- Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Eylül ayı fiyatı 159.900
- Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Eylül ayı fiyatı 139.900
- Ambiance Turbo 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 131.900
- Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900
- Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 145.500
- Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 171.900
KIA
- Kia Picanto Live 1.0L Eylül ayı fiyatı 141.100 TL
- RIO 1.2L 84 PS Cool Eylül ayı fiyatı 144.900 TL
- Kia CEED 1.4L 100 PS Cool Eylül ayı fiyatı 180.900 TL
- Kia XCEED 1.6L 115 PS DCT Prestige Eylül ayı fiyatı 364.900 TL
- STONIC 1.25L 84 PS Cool Eylül ayı fiyatı 205.900 TL
- Kia NİRO 1.6L 141 PS Prestige Eylül ayı fiyatı 368.900 TL
- Kia SPORTAGE 1.6L 132 PS Cool Eylül ayı fiyatı 213.900 TL
- Kia BONGO 2.5L 130 PS Tek Kabin Eylül ayı fiyatı 157.900 TL
CITROEN
- C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S Eylül ayı fiyatı 165.500 TL
- C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Eylül ayı fiyatı 214.283 TL
- C5 AİRCROSS SUV SHİNE 1.6 PureTech 180 HP S&S EAT 8 Eylül ayı fiyatı 379.505 TL
- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 hp S&S Eylül ayı fiyatı 170.750 TL
- Citroen BERLINGO FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Eylül ayı fiyatı 171.000 TL
- Citroen BERLINGO VAN 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Eylül ayı fiyatı 147.000 TL
- Citroen JUMPY PANELVAN 2.0 BlueHDi 120 HP S&S Eylül ayı fiyatı 184.500 TL
- Citroen JUMPY COMBI SPACE L3 8+1 1.5 BlueHDI 120 HP S&S Eylül ayı fiyatı 223.000 TL
- Citroen JUMPER VAN 3.5T L3H2(13m3) 2.2 BlueHDi 140 HP Eylül ayı fiyatı 187.500 TL