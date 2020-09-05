​​​​​​​2020 model sıfır araba fiyat listesi

2020 MODEL SIFIR ARABA FİYAT LİSTESİ | Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında girilen pandemi sürecinde Haziran ayı ile birlikte yeni normalleşme sürecine gidilmesi yönünde kararlar alındı. Bunun üzerine kurumsal bankalar birçok marka araç için taşıt kredisi desteği vermiş nacak ağustos ayı itibarıyla bu desteğin birçok markadan çekilmesi kararı alınmıştı. Ardından gelen ÖTV zammı ile otomotiv firmaları yavaş yavaş sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte ÖTV zammının ardından 2020 model sıfır araba eylül ayı fiyat listesi!

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 _____ 133.900

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 _____ 120.900

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 _____ 124.900

Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 _____ 225.900

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 _____ 183.900

Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 _____ 338.900

Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 _____ 375.900

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 _____ 129.900

FİAT

Easy 1.4 Fire 95: 2020 _____ 106.900 TL ,

Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 _____ 133.367 TL ,

Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 _____ 178.900 TL ,

Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 2020 _____ 121.800 TL ,

Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: _____ 144.900 TL ,

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 _____ 181.900 TL ,

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 _____ 181.900 TL ,

Mırror 1.4 Fire 95 HP: 2020 _____ 125.700 TL

Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 _____ 153.900 TL,

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 _____ 185.900 TL,

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 _____ 185.900 TL,

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 _____ 189.900 TL

Pop 1.3 M.Jet 95HP: 2020 _____ 152.900 TL

Premio 1.3 M.Jet 95HP: 2020 _____ 165.900 TL

Fiat Doblo Panorama'nın 2020 model Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 _____ 183.900 TL

TOTOYA

Hybrid Dream e-CVT: Eylül ayı fiyatı 305.000 TL,

Hybrid Dream X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 317.750 TL,

Hybrid Flame e-CVT: Eylül ayı fiyatı 314.250 TL,

Hybrid Flame X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 327.550 TL

Hybrid Passion X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 352.900 TL olarak açıklandı.

Totoya Corolla Hatcback 2020 model araçlarının versiyonları

1.2 Turbo Dream Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 215.600 TL ,

1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 226.500 TL ,

1.2 Turbo Flame Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 228.800 TL,

1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 295.250 TL fiyatlarıyla satılmaya başlandı.

HONDA

Civic Sedan 1.6L Dream 2020 Eylül ayı fiyatı 209.600

Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Eylül ayı fiyatı 279.500

Honda Civic Type R 2020 Eylül ayı fiyatı 643.200

Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Eylül ayı fiyatı 393.100

Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Eylül ayı fiyatı 320.600

DACIA

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Eylül ayı fiyatı 159.900

Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Eylül ayı fiyatı 139.900

Ambiance Turbo 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 131.900

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Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900

Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 145.500

Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 171.900

KIA

Kia Picanto Live 1.0L Eylül ayı fiyatı 141.100 TL

RIO 1.2L 84 PS Cool Eylül ayı fiyatı 144.900 TL

Kia CEED 1.4L 100 PS Cool Eylül ayı fiyatı 180.900 TL

Kia XCEED 1.6L 115 PS DCT Prestige Eylül ayı fiyatı 364.900 TL

STONIC 1.25L 84 PS Cool Eylül ayı fiyatı 205.900 TL

Kia NİRO 1.6L 141 PS Prestige Eylül ayı fiyatı 368.900 TL

Kia SPORTAGE 1.6L 132 PS Cool Eylül ayı fiyatı 213.900 TL

Kia BONGO 2.5L 130 PS Tek Kabin Eylül ayı fiyatı 157.900 TL

CITROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S Eylül ayı fiyatı 165.500 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Eylül ayı fiyatı 214.283 TL

C5 AİRCROSS SUV SHİNE 1.6 PureTech 180 HP S&S EAT 8 Eylül ayı fiyatı 379.505 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 hp S&S Eylül ayı fiyatı 170.750 TL

Citroen BERLINGO FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Eylül ayı fiyatı 171.000 TL

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