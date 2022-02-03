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  3. 2020 Şampiyonu Cemal Can Canseven suskunluğunu çok fena bozdu! Survivor adasında yokken bile hakkında konuşulmasına Paramparça ederim dedi!

2020 Şampiyonu Cemal Can Canseven suskunluğunu çok fena bozdu! Survivor adasında yokken bile hakkında konuşulmasına Paramparça ederim dedi!

Survivor All Star 2022 reytingleri alt üst etmeye devam ederken yarışmacılar arasındaki gerginlikler adaya sığmayıp İstanbul'dan taştı. Yaşanan polemiklere yarışmada sürekli adının geçmesinden rahatsızlık duyan Cemal Can Canseven de dahil oldu.

Survivor 2022 All Star yeni sezona fırtınalarla başladı.

Geçen sezonda yarışan bir çok yarışmacının finalin ardından özel hayatlarında girdiği polemikler, yarışmacıların bu sezona katılmasıyla birlikte programa taşındı ve aralarındaki gerginlikler çığ gibi büyüdü.

Cemal Can suskunluğunu çok fena bozdu! Survivor adasında yokken bile hakkında konuşulmasına Paramparça ederim dedi!

"DÜŞERSEM SERT DÜŞERİM, PARAMPARÇA EDERİM"

Nisa, Barış ve Ogeday gerginliğine Nisa'nın eski en yakın arkadaşı ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Canseven'de dahil oldu.

Eski şampiyon yarışmada sürekli adının geçmesinden rahatsız olduğunun altını çizerek "Ben İstanbulda'yım Survivor'da değil. Yarışmada konu dönüp dolaşıp bana geliyor. Cemal kadar taş düşsün başınıza. Kilo da aldım düşersem sert düşerim, paramparça ederim" ifadelerinde bulundu.

Cemal Can suskunluğunu çok fena bozdu! Survivor adasında yokken bile hakkında konuşulmasına Paramparça ederim dedi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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