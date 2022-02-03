2020 Şampiyonu Cemal Can Canseven suskunluğunu çok fena bozdu! Survivor adasında yokken bile hakkında konuşulmasına Paramparça ederim dedi!

Survivor 2022 All Star yeni sezona fırtınalarla başladı.

Geçen sezonda yarışan bir çok yarışmacının finalin ardından özel hayatlarında girdiği polemikler, yarışmacıların bu sezona katılmasıyla birlikte programa taşındı ve aralarındaki gerginlikler çığ gibi büyüdü.

"DÜŞERSEM SERT DÜŞERİM, PARAMPARÇA EDERİM"

Nisa, Barış ve Ogeday gerginliğine Nisa'nın eski en yakın arkadaşı ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Canseven'de dahil oldu.

Eski şampiyon yarışmada sürekli adının geçmesinden rahatsız olduğunun altını çizerek "Ben İstanbulda'yım Survivor'da değil. Yarışmada konu dönüp dolaşıp bana geliyor. Cemal kadar taş düşsün başınıza. Kilo da aldım düşersem sert düşerim, paramparça ederim" ifadelerinde bulundu.