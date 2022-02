2020 Şampiyonu Cemal Can Canseven suskunluğunu çok fena bozdu! Survivor adasında yokken bile hakkında konuşulmasına Paramparça ederim dedi! Survivor All Star 2022 reytingleri alt üst etmeye devam ederken yarışmacılar arasındaki gerginlikler adaya sığmayıp İstanbul'dan taştı. Yaşanan polemiklere yarışmada sürekli adının geçmesinden rahatsızlık duyan Cemal Can Canseven de dahil oldu.

