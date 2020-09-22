1 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme), kılavuzu yayımlandı. 22 Eylül (bugün) itibariyle başlayan başvurular, 29 Eylül 2020 tarihinde son bulacak.

BAŞVURU YAPMA İŞLEMİ

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

SINAVDA HES KODU İSTENECEK

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Sayıştay Eleme kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

SAYIŞTAY ELEME BAŞVURU KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR? NEREDEN ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile, 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek, e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz, alabilirsiniz.

NE KADAR GEÇERLİ?

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

NASIL KULLANILIR?

Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.

HES KODU NE İŞE YARAR?

Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgular, risk varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz.

Örneğin uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.

Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.