2020-Sayıştay Yazılı sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!

ÖSYM, 2020-Sayıştay Yazılı sınavının giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Adayların sınava girecekleri yeri gösteren Sayıştay Yazılı sınav giriş belgelerine adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek.

ÖSYM'DEN UYARI!

ÖSYM Başkanlığı tarafından 'Dikkat' başlığı ile yapılan uyarıda 2020-Sayıştay Yazılı Sınavının 1. Oturumunda adaylar, Hukuk sınavı için saat 10.00’dan sonra, Maliye sınavı için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

7 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-Sayıştay Yazılı Sınavının 2. Oturumunda da adaylar, İktisat sınavı için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.