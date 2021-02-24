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  3. 2020-Sayıştay Yazılı sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!

2020-Sayıştay Yazılı sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!

6-7 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavına(2020-Sayıştay Yazılı) giriş belgeleri erişime açıldı.

2020-Sayıştay Yazılı sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!

ÖSYM, 2020-Sayıştay Yazılı sınavının giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Adayların sınava girecekleri yeri gösteren Sayıştay Yazılı sınav giriş belgelerine adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek.

ÖSYM'DEN UYARI! 

ÖSYM Başkanlığı tarafından 'Dikkat' başlığı ile yapılan uyarıda 2020-Sayıştay Yazılı Sınavının 1. Oturumunda adaylar, Hukuk sınavı için saat 10.00’dan sonra, Maliye sınavı için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. 

7 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-Sayıştay Yazılı Sınavının 2. Oturumunda da adaylar, İktisat sınavı için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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