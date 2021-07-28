Liglerin sona ermesinden sonra Avrupa Şampiyonası ile futbol heyecanı devam etmişti. İtalya'nın şampiyon olduğu EURO 2020'nin ardından yaz aylarında futbol maçları Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda devam ediyor. Bu kapsamda iki önemli takım İspanya - Arjantin U23 karşı karşıya gelecek. Futbolseverler merakla beklediği bu mücadele için 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI İSPANYA - ARJANTİN U23 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tokyo'da Saitama Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak mücadele 28 Temmuz 2021 Çarşamba bugün oynanacak. Mücadele saat 14.00'da başlayacak.

2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI İSPANYA ARJANTİN U23 MAÇI HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen bu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.