2020 Tokyo Olimpiyatları'na veda eden Filenin Sultanları İstanbul'a döndü

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarihinde ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol takımımız, çeyrek finalde Güney Kore ile karşı karşıya gelmişti. Gücünü tam olarak sahaya yansıtamayan Filenin Sultanları maçı kaybederek turnuvada 5. olmuştu. Millilerimizin içinde bulunduğu kafile bugün İstanbul'a dönüş yaptı. Havaalanında birçok kişi Milli sporcularımızı alkışlarla karşıladı.

"NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Kafileyi havalimanında karşılayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üstündağ "Bu ülkenin gururu oldukları için bütün camiam adına oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu kızlarla ne kadar gurur duysak azdır. Türk voleybolu muhteşem şeyler yapıyor." dedi.

"GERÇEKTEN ÜZGÜNÜZ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Türkiye, bu takımın başardığı işlerden dolayı gurur duymalı. Takım her maçta sonuna kadar savaştı. İçine düştüğü zor durumlarda vazgeçmedi. Kore maçı bizim açımızdan çok daha farklı olmalıydı. Gerçekten harika oynadılar. Sonuç beklemediğimiz bir şekilde yaşandı ve bunun için gerçekten çok üzgünüz." açıklamalarında bulundu.

"DESTEKLERİNİZİ ESİRGEMEYİN"

A Milli Kadın Voleybol takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar ise, "Çok mutlu ve gururluyuz, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanında içimiz buruk çünkü devam edebilseydik neler olabileceğini sürekli hayal edebiliyoruz ama yine de beşincilik daha önce yaşanmamış bir şey. Her geçen yıl daha da ileriye gidiyoruz. Önümüz açık, inanıyorum ki bu ekip daha iyilerini başaracak. Olimpiyatlar daha iyi olabilirdi ama bizim için kötü geçmedi. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin, bu takım en iyisini hak ediyor." ifadelerine yer verdi.

"KAÇAN BALIK ÇOK BÜYÜK"

Elendikleri Güney Kore karşılaşmasını hakkında da açıklama yapan Dündar, şunları söyledi:

"Yüz maçın 99'unu yenebilecekken tek maç bize denk geldi ve 3-2 kaybettik. Kafamızda sürekli oynadık maçı. Karşılaşma sonu ben çok kötüydüm. 21 senedir voleybol oynuyorum, hiç bu kadar üzüldüğüm maç olmamıştı. Çünkü kaçan balık çok büyük."

Kafileyi havalimanında karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, kafiledeki sporcu ve antrenörlere çiçek takdim etti.