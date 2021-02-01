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  3. 2020-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

2020-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün , 2020-TUS 2.dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

2020-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, ''15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. '' ifadelerini kullandı. 

TUS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 01 Şubat 2021 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler 

2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU) 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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