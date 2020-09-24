2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu sınava giriş belgeleri açıklandı

4 Ekim'de gerçekleştirilecek olan 2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavın giriş belgeleri erişime açıldı. Bununla birlikte sınav yerleri de belli oldu.

ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.'' denildi.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM BAŞKANLIĞINDAN UYARI

ÖSYM başkanlığı sınavlara katılım gösterecek olan adaylara uyarılarda bulundu. İşte o yazılı açıklama;

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.