2020 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kaç lira oldu? Kaç TL oldu? Kaç para olacak 2020? Ne kadar ? 2020 yılı asgari ücret ne ? soruları internette araştırılmaya başlandı.2020 yılında uygulanacak asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de gerçekleştirecek. Dördüncü toplantının sonunda 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin kaç TL olacağı belli olacak?

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2020 yılı asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun gerçekleştireceği dördüncü toplantı sonucunda belli olacak. İşçi sendikaları 2 bin 578 TL olan yaşam maliyetinin altında bir ücreti kabul etmeyeceklerini duyurmuştu. İşveren sendikası TİSK ise asgari ücret desteğinin 100 TL'den 200 TL'ye çıkarılmasını talep ediyor.

KAÇ LİRA OLDU?KAÇ TL OLDU?

2019 yılında 2 bin 20 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2020 yılında kaç TL olacağı dördüncü toplantı sonrası belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmelerin akabinde geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı ile ilgili bir jest yapılabileceği sinyalini verdi.

Asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NE OLMUŞTU?

7 milyondan fazla işçinin merakla beklediği asgari ücrette, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. TÜİK ,komisyona asgari ücretin tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesapladı.

Asgari ücret tespit komisyonu, ilk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ikinci toplantısını ise 10 Aralık'ta Türk-İş'te gerçekleştirmişti.

3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

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ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor. Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zamlanıyor.

Asgari ücretin belirlendiği komisyonda yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisi bulunuyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 ancak asgari geçim indirimi ile verginin bir bölümü iade ediliyor.

2003 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET



YIL ASGARİ ÜCRET (TL)

2003 225

2004 318

2005 350

2006 380

2007 419

2008 503

2009 546

2010 599

2011 658

2012 739

2013 803

2014 891

2015 1.000

2016 1.300

2017 1.404

2018 1.603

2019 2.020

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