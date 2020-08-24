2020 yılında vizyona giren yerli filmler

2020 yılının 8. ayını da geride bırakırken Türk sinema sektörünün beyazperdeye kazandığı yapımların bu sene de çok beğenilmesi yapımcı ve yönetmenlerin motivasyonunu arttırdı. Yılın son çeyreğinde vizyona girecek yepyeni filmleri beklerken sıkılmamanız için sizlere şimdiye dek vizyona giren yerli filmler listesi hazırladık. İşte 2020'nin en iyi Türk filmleri...

2020 YILINDA VİZYONA GİREN EN İYİ YERLİ FİLMLER

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Ankara ve İzmir arası yolculuk yapan ikilinin trende başlayan inanılmaz tutkulu aşkını konu alan filmde ikili birbirini tanıdıkça aynı olduklarını anlayacaklar. İkisi de geçmişte aldıkları yaraları saracak birini aramakta, ağlarken başlarını yaslayacakları bir omuza ihtiyaç duyuyordur. Geçmişi unutmak isteyen çiftin trendeki mecaralarını yansıtan filmin başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akgüder paylaşıyor.

ZENGO

Sosyal medya fenomeni Karadenizli Yasemin Sakallıoğlu tarafından yazılan ve yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın yaptığı filmde, başrol Zerrin ile Menkıbe'nin kıyasıya mücadelesi anlatılıyor. Kadınların istediklerini elde etmek için yapmayacakları şey yok! dedirten film komedi alanında en beğenilenler arasına girdi.

MÜSTAKBEL DAMAT

Hasan ile Sema hayatlarını birleştirmek isteyen iki aşıktır. Fakat bu hayat birleştirme işi düşünüldüğü kadar olmayacaktır. Çünkü Sema Kıbrıs'ta yaşayan bir Türk kızıdır ve sakar Hasan inatçı bir kayınpeder bulur karşısında.

KARAKOMİK FİLMLER 2

Cem Yılmaz bu yıl da hayranlarını kendisinden mahrum bırakmadı. iki film birden projesiyle sevdiklerine sürpriz yapan Cem Yılmaz, Karakomik Filmler Arada-Kaçamak'ın ardından Karakomik Filmler Deli ve Emanet ile karşımızda. Tanınmış oyuncu kadrosuyla yoluna devam eden Yılmaz dram ve komediyi bir arada işlemiş.

BİZ BÖYLEYİZ

Oyuncu kadrosunda Hümeyra, Berrak Tüzünaraç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk ve Meriç Aral gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Biz Böyleyiz', sadece bu kadronun hatırı için bile izlemeye değer. Filmde gençken birlikte çokça vakit geçirmiş fakat zamanla birbirlerinden kopmuş kalabalık bir arkadaş grubunun aşk hayatından sadakatine tüm duygular göz önünde.

GÜZELLİĞİN PORTRESİ

Birkan Sokullu, Burçin Terzioğlu, Serkan Keskin gibi oyuncularla dikkat çeken filmde, yıllardır babasıyla görüşmeyen Nisan bir gün onun hakkında bir haber alır ve eşiyle çocuğunu da yanına alarak baba evine gider. Burada geçmişiyle yüzleşen Nisan'ın ailesini ve kendisini koruyabilmek için karşısına çıkan gizemi çözmesi gerekmektedir.

BAYİ TOPLANTISI

​​​​​​​Film, üç beyaz eşya satıcısının katıldıkları bayi toplantısında yaşadığı maceraları konu alıyor. Birbirlerini tanımayan Namık, Adem ve Sadık'ın toplantıda kesişen yolları, onları iyi birer dost mu yapacak yoksa düşman mı? Bayilerini kurtarmak isteyen üç adamın maceraları oldukça beğenildi.

ELTİLERİN SAVAŞI

Onur Bilgetay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde senaryo, aynı zamanda başrol oyuncusu da olan Gupse Özay tarafından yazılmış. Genç ve güzel iki eltinin birbirleriyle mücadelenin getirmiş olduğu tatlı rekabeti konu alan filmde birçok eltinin kendinden bir şeyler bulduğu söyleniyor.

BABA PARASI

​​​​​​​Çok zengin ve çok ünlü olan bir adamın ölümüyle onun mirasına konmak isteyen bir fakir, bir siyahi, bir Müslüman, bir köylü, bir Müslüman, bir cahil ve bir beyaz, adamın çocukları olduklarını iddia ederler. Ne var ki miras sadece bir kişiye verilecektir. Miras almanın tek yolu, şifreyi çözmek. Başrolleri sevilen ikili Ahmet Kural ve Murat Cemcir paylaşıyor.

TÜRKLER GELİYOR

​​​​​​​Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini konu alan film, görsel efektleri ve müziğiyle seyirciden tam puan aldı. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Serdar Gökhan, Ece Çeşmioğlu ve Ebru Özkan2ın oyuncu kadrosunu oluşturduğu filmin yönetmenliğini ise Kemal Aydın yapıyor.

SIFIR BİR: BİR ZAMANLAR ADANA

​​​​​​​Savaş, Cihat ve Azad hayatlarında yeni bir sayfa açmak için her şeyi bir kenara bırakıp İzmir'e yerleşerek oto yıkama dükkanı açarlar. Gayrimeşru işleri kenara bırakmak isteyen üçlü, bir olay karşısında tepkisiz kalamayarak verdikleri sözden cayma aşamasına gelir.

FERİDE

​​​​​​​Bir dikiş atölyesinde kahraman kostümleri diken ve standart bir yaşama sahip Feride bir gün, patronuyla girdiği bir iddia sonucu kendisini en ünlü modacıların arasında bulur. Sıradan bir hayatın sıradanlıktan çıkışını komik yönleriyle ele alan filmin başrol ve senarist koltuğunda Zeynep Çamcı oturuyor.