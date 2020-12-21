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2020 yılının en pahalı 20 transferi
2020 yılının en pahalı 20 transferi
Futbolda 2020 yılı geride kalmak üzere. Futbolseverler için bu yıl yapılan en pahalı 20 transferini derledik...
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FRANCISCO TRINCAO | Braga > Barcelona | 31 milyon euro