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  3. 2020 yılının en pahalı 20 transferi

2020 yılının en pahalı 20 transferi

Futbolda 2020 yılı geride kalmak üzere. Futbolseverler için bu yıl yapılan en pahalı 20 transferini derledik...

2020 yılının en pahalı 20 transferi 1120

FRANCISCO TRINCAO | Braga > Barcelona | 31 milyon euro