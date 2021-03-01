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  3. 2020-YÖKDİL/2 soru ve cevapları yayımlandı

2020-YÖKDİL/2 soru ve cevapları yayımlandı

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların soru ve cevaplara 10 gün süreyle erişebilecekleri duyuruldu.

2020-YÖKDİL/2 soru ve cevapları yayımlandı

2020-YÖKDİL/2 soru ve cevaplarının %10’u yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

2020-YÖKDİL/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

ÖSYM Başkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden ''Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' açıklamalarına yer verdi. 

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak  YÖKDİL'in önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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