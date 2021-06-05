2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451693

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 100451693 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 220,77049

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1290225

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100451693

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 220,77049

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1290225

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,36598

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1260702

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: Doldu-82