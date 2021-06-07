2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450702

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 100450702 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Sandıklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 217,11114

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1339164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100450702

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sandıklı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,11114

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1339164

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,95258

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1322800

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47