2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410836

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 100410836 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 410,66944

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 434,23654

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 24490

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410836

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,66944

Tavan Puan: 434,23654

Başarı Sıralaması: 24490

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,82642

Tavan Puan: 434,28608

Başarı Sıralaması: 34740

Kontenjan 2019: 140+4

Yerleşen 2019: 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,79846

Tavan Puan: 422,36514

Başarı Sıralaması : 37400

Kontenjan 2018 : 140+4

Yerleşen 2018 : 144

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,73729

Tavan Puan: 451,48999

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 26180

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.