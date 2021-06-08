2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100471228

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 100471228 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Şuhut Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 242,56986

Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 1014571

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100471228

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Şuhut Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 242,56986

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1014571

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,32115

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1002686

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41