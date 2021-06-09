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2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451224

100451224 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451224

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Afyon Kocatepe Üniversitesi   Mimari Restorasyon  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi     Afyon Meslek Yüksekokulu   Mimari Restorasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi   Mimari Restorasyon  Bölümü tercih kod numarası 100451224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi   Mimari Restorasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Mimari Restorasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi   , Devlet , Mimari Restorasyon  Bölümü , Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Mimari Restorasyon  Bölümü Taban Puanı: 213,1626

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Mimari Restorasyon  Bölümü Tavan Puan: ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Mimari Restorasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 1392894

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100451224   

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi  

FAKÜLTE: Afyon Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,1626

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1392894

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,4167

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1316339

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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