2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100410157
100410157 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tercih kod numarası 100410157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Sinema ve Televizyon Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanı: 262,66476
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Tavan Puan: 391,46910
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması: 418190
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100410157
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 262,66476
Tavan Puan: 391,46910
Başarı Sıralaması: 418190
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,91284
Tavan Puan: 382,39098
Başarı Sıralaması: 367851
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 272,89599
Tavan Puan: 338,44664
Başarı Sıralaması : 385000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,27441
Tavan Puan: 358,23340
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 240515
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.