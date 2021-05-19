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2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100410157

100410157 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100410157

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Sinema ve Televizyon   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü tercih kod numarası 100410157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Sinema ve Televizyon   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban Puanı: 262,66476

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Tavan Puan: 391,46910

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Başarı Sıralaması: 418190

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410157   

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 262,66476

Tavan Puan: 391,46910

Başarı Sıralaması: 418190

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,91284

Tavan Puan: 382,39098

Başarı Sıralaması:  367851

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,89599

Tavan Puan: 338,44664

Başarı Sıralaması :  385000

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,27441

Tavan Puan: 358,23340

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  240515

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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