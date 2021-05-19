2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410139

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 100410139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 259,16218

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 339,57138

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 440994

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410139

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,16218

Tavan Puan: 339,57138

Başarı Sıralaması: 440994

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,62751

Tavan Puan: 439,40855

Başarı Sıralaması: 351049

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,8061

Tavan Puan: 346,53641

Başarı Sıralaması : 336000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,2774

Tavan Puan: 352,73764

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 340562

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.