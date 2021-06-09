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2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban, Tavan Puan | 112690244

112690244 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban, Tavan Puan | 112690244

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi     Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 112690244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   , Devlet , Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 275,93914

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 662288

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112690244   

ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 275,93914

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 662288

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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