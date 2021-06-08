2021 Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770272
100770272 | Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 100770272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 249,99951
Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 927752
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100770272
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 249,99951
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 927752
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,33039
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 925653
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52