2021 Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751593

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 100751593 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 279,43442

Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 631838

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751593

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,43442

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 631838

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,21533

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 629957

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72