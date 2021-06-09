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2021 Akdeniz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751636

100751636 | Akdeniz Üniversitesi Optisyenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751636

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   Optisyenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu   Optisyenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü tercih kod numarası 100751636 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , Optisyenlik  Bölümü , Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik  Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 77 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü Taban Puanı: 291,49576

Akdeniz Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 535246

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751636   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,49576

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 535246

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 77

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,49956

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  545610

Kontenjan 2019:  75+2

Yerleşen 2019: Doldu-77

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