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2021 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750814

100750814 | Akdeniz Üniversitesi Pazarlama  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750814

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   Pazarlama  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Korkuteli Meslek Yüksekokulu   Pazarlama  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü tercih kod numarası 100750814 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , Pazarlama  Bölümü , Korkuteli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama  Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Taban Puanı: 193,99504

Akdeniz Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Başarı Sıralaması: 1659094

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750814   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Korkuteli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,99504

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1659094

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 187,7748

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1724175

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26

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